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11 Eylül Saldırıları'nın 23. Yıldönümünde Anma Törenleri Düzenlendi

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 23. yıldönümünde New York ve Pentagon'da törenler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:10
11 Eylül Saldırıları'nın 23. Yıldönümünde Anma Törenleri Düzenlendi

11 Eylül Saldırılarının Anma Törenleri

23. yıldönümünde, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırıları dolayısıyla anma törenleri yapıldı. New York, Pensilvanya ve Pentagon'daki etkinliklerde, saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı.

Törende Devlet Yetkilileri Bir Araya Geldi

New York'taki ilk törende ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkanı Donald Trump gibi isimler bir araya geldi. Tören başlamadan önce Harris ve Trump’ın selamlaşması dikkat çekti.

Saygı Duruşu ve İsimlerin Okunması

Tören, kurbanlar için yapılan saygı duruşuyla başladı ve ardından yüksek sesle saldırıdan etkilenenlerin isimleri okundu.

Pensilvanya ve Pentagon'daki Törenler

New York'taki törenden sonra Biden ve Harris, Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında ikinci bir tören düzenledi. İki lider, burada düşürülen uçağın anıtına çelenk bıraktı ve ardından Pentagon'daki anma etkinliğine geçti.

Biden'ın Açıklamaları

Biden, anma günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Teröristler irademizi kırabileceğine inanıyorlardı. Yanıldılar ve her zaman yanılacaklar" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2001 Saldırılarının Bilgileri

11 Eylül sabahı, New York'taki İkiz Kuleler'e yönelik düzenlenen saldırılar, toplamda 2,977 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 19 terörist dışında kalan tüm kurbanlar, New York, Washington ve Pensilvanya'da hayatlarını kaybetti.

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