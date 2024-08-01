11 Eylül Saldırıları Planlayıcıları ile Anlaşma Sağlandı

11 Eylül Saldırılarıyla İlgili Önemli Gelişme

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları oldukları iddia edilen ve hala Guantanamo Cezaevi'nde tutulan üç kişi, ABD hükümetiyle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, söz konusu kişiler ölüm cezasıyla yargılanmak yerine ömür boyu hapis cezasını kabul etti.

Pentagon’un Açıklaması

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutulan bu üç kişinin, askeri savcılıkla müzakereleri sonucunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olarak anılan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavinin isimleri geçmekte, ancak anlaşmanın detaylarının kamuoyuna açıklanmayacağı ifade edilmektedir.

New York Times'ın Haberi

New York Times (NYT) gazetesi, askeri savcılığın 11 Eylül kurbanlarının ailelerine yönelik göndermiş olduğu bir açıklamaya atıfta bulunarak, söz konusu kişilerin suçlamaları kabul etmesi karşılığında ölüm cezasından feragat edip ömür boyu hapse razı olduklarını bildirdi. Bu anlaşma, 2003 yılından beri Guantanamo'da tutulan bu kişilerin yaklaşık 27 aylık müzakerelerin sonucunda gerçekleşti.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından açılan davaların hala sürdüğü ve bu kişilerin anlaşmaya itiraz etme hakları olduğu vurgulandı.