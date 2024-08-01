Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

11 Eylül Saldırıları Planlayıcıları ile Anlaşma Sağlandı

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları, ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlarını kabul etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 03:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 03:05
11 Eylül Saldırıları Planlayıcıları ile Anlaşma Sağlandı

11 Eylül Saldırılarıyla İlgili Önemli Gelişme

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları oldukları iddia edilen ve hala Guantanamo Cezaevi'nde tutulan üç kişi, ABD hükümetiyle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, söz konusu kişiler ölüm cezasıyla yargılanmak yerine ömür boyu hapis cezasını kabul etti.

Pentagon’un Açıklaması

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutulan bu üç kişinin, askeri savcılıkla müzakereleri sonucunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olarak anılan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavinin isimleri geçmekte, ancak anlaşmanın detaylarının kamuoyuna açıklanmayacağı ifade edilmektedir.

New York Times'ın Haberi

New York Times (NYT) gazetesi, askeri savcılığın 11 Eylül kurbanlarının ailelerine yönelik göndermiş olduğu bir açıklamaya atıfta bulunarak, söz konusu kişilerin suçlamaları kabul etmesi karşılığında ölüm cezasından feragat edip ömür boyu hapse razı olduklarını bildirdi. Bu anlaşma, 2003 yılından beri Guantanamo'da tutulan bu kişilerin yaklaşık 27 aylık müzakerelerin sonucunda gerçekleşti.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından açılan davaların hala sürdüğü ve bu kişilerin anlaşmaya itiraz etme hakları olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Telefonda oyun oynayanlar eyvah! Yüz binlerce lira ceza ödeyebilirsiniz

Onlarca ürün indirime girdi! Deterjandan bakliyata süper fiyatlar: ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Maden suyuyla tüketilirse kabızlığı tarihe gömüyor

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak