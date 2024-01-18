11 ilde DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik terör operasyonu: 36 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine karşı 'Kahramanlar-45' adlı operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve 36 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

11 ilde DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik terör operasyonu: 36 şüpheli gözaltında
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İçişleri Bakanlığı, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini duyurdu. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı ve çok miktarda para ve malzeme ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik etti ve terörle mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

OPERASYONDA 36 DAEŞ ÜYESİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 11 ilde Kahramanlar-45 operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda DAEŞ ve El Kaide terör örgütlerinin hedef alındığı ve yapılan baskınlarda 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon olmak üzere 11 ilde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda yabancı para ve dijital materyal ile doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara katılan personeli kutlayarak, terörle mücadelenin devam edeceği mesajını paylaştı.

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