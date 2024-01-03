11 ilde kapsamlı 'Kafes' operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen KAFES-28 operasyonu ile 18 ülkede aranan 56 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile aranıyordu. Şüphelilerin, çeşitli suç örgütlerine üye oldukları belirtiliyor.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı, 18 ülkenin aradığı 56 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Interpol tarafından Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile aranan 56 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli suç örgütlerine üye oldukları iddia ediliyor.

Şüpheliler, suç örgütlerine üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak, kara para aklamak, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik gibi suçlardan aranıyordu.