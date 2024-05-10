11 ilde teröre karşı yapılan operasyonlar sonucunda 92 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında yapılan “Bozdoğan-37” operasyonları ile ilgilileri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, toplamda 11 ilde, 92 sığınak ve mağara imha edildi.

Operasyonlar, Diyarbakır, Van, Mardin, Hatay, Tunceli, Muş, Siirt, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari olmak üzere toplamda 11 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucu ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda bu 92 mağara ve sığınakta, 500 kilograma yakın patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 binden fazla mühimmat, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 mayın, 9 el bombası, 12 av tüfeği gibi çok sayıda silah ve mühimmat malzemesi de ele geçirildi.