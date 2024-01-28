11 ilde yaşayanların yüreklerine su serpilecek! Başvuran nakit tazminat alacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin mirasçıları için önemli bir duyuru yapıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), vefat eden yakınları adına düzenlenmiş 'hayat sigortası' ve 'kaza sigortası' poliçesi bulunan vatandaşların e devlet üzerinden tazminat talebinde bulunabileceğini duyurdu.





Başvuru Adımları

Sağlık Bakanlığı duyurusuna göre mirasçılar, e-Devlet Kapısı'ndan 'Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama' veya 'Ferdi Kaza Sigortası Poliçe Sorgulama' bölümlerine girerek vefat eden yakının T.C. kimlik numarası ve veraset ilamını alan kurum bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek.

Ayrıca mirasçılar 'Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Kişi Sorgulama)' bölümünden e-devlet bilgilerini doğrulayabilirler. Vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir. Varisler bu adımları takip ederek vefat eden kişinin hayat ve kaza sigortasına ulaşabilirler. Varisler, ilgili sigorta şirketine başvurarak elde ettikleri bilgilere dayanarak tazminat talebinde bulunabilirler.

Türkiye Sigorta Birliği Tarafından Yapılan O Duyuru



