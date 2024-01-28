11 ilde yaşayanların yüreklerine su serpilecek! Başvuran nakit tazminat alacak

6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinde mağdur olan ve yakınlarını yitiren kişilere önemli haber. Bu habere göre, gerekli şartları karşılayan vatandaşlar çok kolay bir şekilde tazminat talep edebilecek. Detaylar haberimizin devamında...

11 ilde yaşayanların yüreklerine su serpilecek! Başvuran nakit tazminat alacak
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin mirasçıları için önemli bir duyuru yapıldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), vefat eden yakınları adına düzenlenmiş 'hayat sigortası' ve 'kaza sigortası' poliçesi bulunan vatandaşların e devlet üzerinden tazminat talebinde bulunabileceğini duyurdu. 

para

Başvuru Adımları

Sağlık Bakanlığı duyurusuna göre mirasçılar, e-Devlet Kapısı'ndan 'Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama' veya 'Ferdi Kaza Sigortası Poliçe Sorgulama' bölümlerine girerek vefat eden yakının T.C. kimlik numarası ve veraset ilamını alan kurum bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek.

Ayrıca mirasçılar 'Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Kişi Sorgulama)' bölümünden e-devlet bilgilerini doğrulayabilirler. Vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek gerekli  bilgilere ulaşılabilmektedir.  Varisler bu adımları takip ederek vefat eden kişinin hayat ve kaza sigortasına ulaşabilirler. Varisler, ilgili sigorta şirketine başvurarak elde ettikleri bilgilere dayanarak tazminat talebinde bulunabilirler.

Türkiye Sigorta Birliği Tarafından Yapılan O Duyuru 

para

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