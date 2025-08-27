11. İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri 1-5 Eylül'de — Çevrim İçi Program

11. İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri 1-5 Eylül'de

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri, 1-5 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Amacı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ölçme ve değerlendirmenin eğitim süreçlerindeki önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

Program Detayları

Program, Milli Eğitim Bakanlığı lisanslı Microsoft Teams platformu üzerinden 1-5 Eylül tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Etkinlik boyunca alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 18 konu başlığı ele alınacak.

Katılımcılar ve Oturum Saatleri

Her gün saat 18.00'den sonra düzenlenecek çevrim içi oturumlarda katılımcılar, akademisyenler ve uzman isimlerle bir araya gelerek ölçme-değerlendirmede yenilikçi yöntemler ile modelin uygulamaya yansımaları hakkında bilgi edinme ve değerlendirme fırsatı bulacak.