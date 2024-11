11 Kasım 2024: Önemli Gelişmeler ve Zirve Toplantıları

GÜNDEM: 11 Kasım 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacak. Toplantı Riyad'da gerçekleştirilecek.

Yerel Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nin yanı sıra Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenecek ağaç dikme programına katılacak. Kurtulmuş ayrıca İzmir Valiliği'ni ziyaret edecek ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.

YASAMA, YÜRÜTME ve SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen bir programa katılacak. Etkinlik Ankara'da gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na iştirak etmek üzere Ankara'da yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29'da Türk pavilyonunun açılışını yapacak ve 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ile Eylem Planı'nı açıklayacak. Bu etkinlik Bakü'de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşması toplantısında konuşacak. Bu toplantı Antalya'da düzenlenecek.

EKONOMİ ve FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılacak. Etkinlik Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İhale Ankara'da yapılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) başlayacak. Bu önemli konferans, iklim değişikliği sorunlarını ele alacak.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına ilişkin son gelişmeler dikkatle izleniyor.

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla 81 ilde başlatılacak olan Milli Ağaçlandırma Günü Programı kapsamında fidan dikme etkinliğine katılacak. Etkinlik Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Galler ile ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesi Riva'daki kamp tesislerinde toplanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, Yalovaspor Basketbol ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla sona erecek. Maç Yalova'da gerçekleşecek.

