11 Kasım: Ankara'da 423 Bin Fidanla Yeşil Vatan Seferberliği

11 Kasım: Ankara'da 423 bin fidan toprakla buluşuyor

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl da Yeşil Vatan Seferberliği çatısı altında kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek ana törende kurumlar, okullar ve çok sayıda vatandaş ile birlikte fidan dikimi yapılacak.

Hazırlıklar ve hedef

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek tarafından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verilen bilgiye göre, 11 Kasım etkinlikleri çerçevesinde Ankara ilinde 423 bin fidan toprakla buluşturulacak. Şimşek, 11 Kasım tarihinin ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik alanı ve katılım

Ana etkinlik, Etimesgut ilçesinde Sakıp Sabancı Bulvarı kenarındaki alanda düzenlenecek. Bu alanda vatandaşların dikimi için 30 bin adet çukur hazırlandı; her çukurun başına bir fidan, kürek, çapa ve ilk can suyunun verileceği su bidonları yerleştirildi. Etkinlikte Ankara'da yaklaşık 6 bin kişinin katılımı bekleniyor ve alanda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 500 araçlık otopark hazırlandı.

Hangi fidanlar dikilecek?

Ankara'nın meteoroloji ve iklim şartları dikkate alınarak alana mavi servi, karaçam, sedir, akasya, çınar, ıhlamur gibi türlerin dikilmesi hedefleniyor. Şimşek, Ankaralı vatandaşları Yeşil Vatan Seferberliği'ne davet ederek herkesin en az bir fidan dikmesini istedi.

Ulusal çapta seferberlik

11 Kasım etkinlikleri, 81 il ve ilçelerinde, toplam 17 tören alanı dahilinde gerçekleştirilecek. 30 bölge müdürlüğünde dikim alanları belirlendi, fidanlıklar sevkiyat hazırlıklarını tamamladı. Ülke genelinde 'Yeşil Vatan Seferberliği' tanıtım çalışmaları yürütülüyor; şehir meydanlarında kurulan tanıtım çadırlarında bedelsiz fidan dağıtımları yapılmakta.

Öğrenciler ve ailelere özel programlar

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Köklerden Geleceğe Nefes' protokolü kapsamında öğrencilere yönelik özel fidan dikim programları uygulanacak. Ayrıca 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle etkinliklerde ailelerin birlikte fidan dikmesine yönelik özel organizasyonlar planlandı.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, tüm vatandaşları Yeşil Vatan Seferberliği'ne katılmaya ve bir fidanda kendi imzalarını bırakmaya davet ediyor.

YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ İLE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ANKARA'DA 423 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULACAK.