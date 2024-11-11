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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Samsun ve Çevresinde Fidanlar Toprakla Buluştu

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:05
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Samsun ve Çevresinde Fidanlar Toprakla Buluştu

Samsun ve Çevresinde Fidan Dikimi Coşkusu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun, Kastamonu, Tokat ve Amasya gibi illerde binlerce fidan toprakla buluştu. Samsun'un İlkadım ilçesinde, Çatkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganı ile fidan dikimleri yapıldı.

Vali Orhan Tavlı'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Orhan Tavlı, Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi Samsun'da da fidanların toprakla buluştuğunu belirtti. Tavlı, iklim değişikliğinin doğaya etkilerine dikkat çekerek, "Havamız, suyumuz ve toprağımız başta olmak üzere çevremizin korunması önemli meselelerimizden biri" dedi.

Orman Varlığımız ve Karbon Depolama

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Türkiye'nin ormanlık alanlarının %29'unu oluşturduğunu açıkladı. Özkolay, 10 bin adet fidanın, sedir, mavi servi, mazı, fıstıkçamı, ıhlamur ve ceviz gibi türlerden oluşacağını ifade etti.

Kastamonu'da Fidan Dikimi

Kastamonu'da, Milletvekilimiz Fatma Serap Ekmekci ve diğer protokol üyeleri ile birlikte düzenlenen etkinlikte, 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Kastamonu ormanlarının %23,5'inin ağaçlandırmalarla elde edildiğini kaydetti.

Tokat'ta 30 Bin Fidan Dikimi

Tokat’ta, etkinlik kapsamında 30 bin fidan dikildi. Vali Abdullah Köklü, Tokat'ın orman varlığının artırılması adına çaba göstereceklerini vurguladı.

Amasya'da 1200 Fidan Dikti

Amasya’da fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Vali Önder Bakan, fidanların çevreye katkı sunacağını belirterek, doğanın korunmasının önemine vurgu yaptı. 4 ilde 41 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Bu anlamlı etkinlikler, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacı taşıyor ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gıjgıj mevkisindeki ağaçlandırma alanında...

Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gıjgıj mevkisindeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte fidan dikildi. Etkinlikte jandarma personeli de yer aldı.

Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gıjgıj mevkisindeki ağaçlandırma alanında...

Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gıjgıj mevkisindeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte fidan dikildi. Etkinlikte jandarma personeli de yer aldı.

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