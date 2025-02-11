11 Şubat 2025'te Türkiye ve Dünya Gündeminde Öne Çıkanlar

Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak ve Türkiye-Malezya İş Forumu'nun kapanışına iştirak edecek. (Putrajaya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. Ayrıca partisinin TBMM grup toplantısına da iştirak edecek. (Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin III. Faz Protokol Anlaşması imza törenine katılım sağlayacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele alacak. Ayrıca, DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile görüşme gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu'na katılacak ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadavi ile bir araya gelecek. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile birlikte, Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Gelişmeler

Futbolda 2024-2025 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün sona erecek.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor ve Manisa FK ile Kocaelispor maçlarıyla başlayacak. (Çorum/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlayacak. Karşıyaka-Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji mücadeleleri oynanacak. (İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları bugün gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

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