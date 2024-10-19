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11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Demokrasi Üzerine Tartışmalar

İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta Müslüman ülkelerde demokrasi ve sivil toplum üzerine önemli görüşler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:44
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Demokrasi Üzerine Tartışmalar

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Demokrasi Üzerine Tartışmalar

İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı, "Müslüman Çoğunluklu Ülkelerde Demokratik Tecrübeler" başlıklı oturumla devam etti. Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle gerçekleştirilen konferansın ikinci gününde, oturum başkanlığını Prof. Dr. Zekeriya Kurşun üstlendi.

Demokratikleşme Üzerine Eleştiriler

Oturumda söz alan Prof. Kamal Ben Younes, demokratikleşme konusundaki araştırmalarda Avrupa merkezli yaklaşımların eleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Orta Doğu'daki demokratikleşme sürecinin iç ve dış faktörlerin etkisi altında olduğunu belirten Younes, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Younes, Orta Doğu'da demokratikleşmeyi teşvik etmenin önemine dikkat çekerek, "Bunun için sivil toplumla işbirliği içinde çalışılmalı,” dedi.

Müslüman Olmak, Fert ve Toplum

Üçüncü oturumda Manizha Ramizy başkanlığında, "Müslüman Olmak, Fert ve Toplum" konusu ele alındı. Bu oturumda Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ve Dr. Zatul Himmah Adnan konuşmacı olarak yer aldı.

Özipek, günümüzde artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yanı sıra Müslüman düşmanlığının (İslamofobi) ortaya çıkan çeşitli yansımalarına dikkat çekti. Özellikle, Gazze'deki trajik olaylar üzerinden Müslüman karşıtlığının acımasız bir boyut kazandığını söyledi.

Özipek, göz yummakla eleştirilen liberallere, "Gazze'de soykırım yaşanırken liberaller ne yapıyor?" diye sordu. Ayrıca "Irak'tan Filistin'e kadar liberallerin verdiği sınavı iyi bulmuyorum," dedi.

Dr. Adnan, Malezya'daki Müslümanların duruşuna dair, "İslam, Malezyalılar için sosyal kimliğin bir parçasıdır," dedi ve bu konudaki önemi vurguladı.

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11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Demokrasi Üzerine Tartışmalar
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