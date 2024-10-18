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11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Fikir Hürriyeti ve Sivil Toplum Üzerine Tartışmalar

İstanbul'da düzenlenen konferansta İslam, özgür düşünce ve sivil toplum konuları derinlemesine ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Fikir Hürriyeti ve Sivil Toplum Üzerine Tartışmalar

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı

İstanbul'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı, "Fikir Hürriyeti, Sivil Toplum ve İslami Gelenekler" başlıklı oturumla önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Oturumun Özellikleri

Konferans, Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle düzenlendi. Oturumun başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alim Yılmaz üstlendi.

Uzmanların Katılımı

Oturumda konuşmalar yapan isimler arasında, Prag'daki Anglo-Amerikan Üniversitesi'nden Dr. Mohamed Badredine Tachouche ile Cezayir'deki Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Radji ve Dr. Narimane Chaoulia da yer aldı.

Özgür Düşünce ve İlkeler

Dr. Tachouche, sunumunda "Fıkıh Usulünde Özgür Düşüncenin Unutulan İlkeleri: Medine'nin Atina ile Buluştuğu Yer" konusunu ele aldı. İslam geleneğinde düşünce özgürlüğünü üç dönemde inceledi; bunlar, Erken İslam Toplumu, Hazreti Muhammed sonrası ve Yunan düşüncesinin etkisi olarak sıralandı.

Tachouche, ilk dönemde Hazreti Muhammed'in varlığı nedeniyle içtihat ihtiyaçlarının olmadığını belirtirken, bu durumun düşünce özgürlüğünün yokluğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Ayrıca, savaş sonrası Müslümanların içtihat ihtiyacını hissettiğini vurguladı.

İslam ve Demokrasi İlişkisi

Chaoulia, Müslüman toplumlardaki İslam anlayışında bazen hataların olduğunu, bunun da demokrasi ile hak ve özgürlükler konularında problemler yaratabileceğini ifade etti. Sivil toplumu, bireylerin ortak hedeflere ulaşmak için bir araya geldikleri bir alan olarak tanımladı ve sivil toplumun gelişiminin demokrasi anlayışıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.

Tasavvufun Önemi

Dr. Radji, İslam'da tasavvufun önemine dikkat çekerek, sosyal bilimler alanında yeterince ilgi görmediğini söyledi. Cezayir'deki tasavvufi oluşumların sosyal dayanışma ve sivil diyalog konularındaki katkılarından bahsetti.

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