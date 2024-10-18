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11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda İslam ve Liberal Demokrasi Konuları Ele Alındı

İstanbul'da düzenlenen konferansta İslam, piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:05
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda İslam ve Liberal Demokrasi Konuları Ele Alındı

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı

İstanbul'da, Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı, "İslam ve Liberal Demokrasi" temasıyla gerçekleştirildi.

İlk Oturumda Bazı Temalar Tartışıldı

Konferansın açılış oturumunun ardından, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bican Şahin'in başkanlığında yapılan ikinci oturum, önemli konuşmalara ev sahipliği yaptı. Bu oturumda, Akademia Europaea üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça ve Tahran Üniversitesi European Studies Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abbas Mehregan konuşmacı olarak yer aldı.

Danışma Kültürü ve Sivil Toplum Vurgusu

Prof. Dr. Murat Çizakça, Hazreti Muhammed'in istişare etmeye verdiği önemi aktararak, liberal düşüncenin de "danışmaya teşvik ettiğini" vurguladı. Çizakça, "Demek ki danışma meselesi hem Kur'an'da hem de sünnette var" diyerek, Hazreti Muhammed'in şahsi fikirlerinin ashabıyla istişare edildiğini örneklerle açıkladı.

Dr. Abbas Mehregan ise, İslam'ın sivil toplum alanındaki katkılarına dikkat çekerek, bu dinin sivil toplumun genişlemesi ve güçlenmesini teşvik ettiğini ifade etti.

Üçüncü Oturum: İslam ve Piyasa Ekonomisi

Konferansın üçüncü oturumuna Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar başkanlık etti. Bu oturumda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Toprak, ILN CEO'su Dr. Ali Salman ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Uzun yeni ekonomik bakış açılarını paylaştılar.

Türkiye Ekonomisindeki Zorluklar ve İslam Ekonomisi

Prof. Dr. Metin Toprak, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında bilgi vererek, gayri safi yurtiçi hasılanın %60'ını hizmet sektörü, %30'unu sanayi sektörü ve %10'unu tarım sektörünün oluşturduğunu belirtti. Toprak, Türkiye'nin genç nüfusta işsizlik ve yüksek enflasyon gibi problemlerle karşı karşıya olduğunu, ancak bilimsel çalışma üretimi ile kapasite kullanımında ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Dr. Ali Salman, İslam'ın tüketicileri koruma ve sosyal güvenlik alanında adil olmayan uygulamalara karşı duruşunu vurgulayarak, Hazreti Muhammed'in vakıf kurmayı teşvik ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Uzun ise, İslam alimlerinin "kapitalizm ve sosyalizmden ayrı" bir ekonomik anlayışa sahip olduğunu belirterek, serbest piyasa ekonomisinin dört temel üzerine kurulduğunu ve bu temellerin İslam anlayışıyla uyumlu olduğunu savundu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı. Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, konferansa katılarak konuştu.

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