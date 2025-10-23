11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

11. Yargı Paketi'nde Son Gelişmeler

Milyonlarca vatandaşın ve hukuk camiasının gündeminden düşmeyen 11. Yargı Paketiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiği, paketin içeriği ve Meclis takviminin kamuoyunda merakla takip edildiği bildiriliyor. Paket; kamu düzenini, suç türlerini ve ceza politikalarını etkileyebilecek önemli değişiklikler içeriyor.

Meclis'e Geldi mi?

Edinilen bilgilere göre teknik çalışmalar ve AK Parti grubu içindeki değerlendirmeler devam ediyor. Paket henüz TBMM Başkanlığı'na resmi olarak sunulmadı.

Meclis Takvimi ve Olası Zamanlama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmalarda sona gelindiğinin işaretini vererek, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız," demişti. Uzman değerlendirmelerinde paket için Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başı gibi bir takvime işaret edildiği aktarılıyor.

Pakette Öne Çıkan Düzenlemeler

Paketin içeriği kamuoyuna yansıyan bilgilere göre özellikle suç türlerinin caydırıcılığını artırmaya odaklanıyor. İnternet üzerinden işlenen dolandırıcılık, yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik cezaların ciddi oranda artırılması planlanıyor.

Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımların ağırlaştırılması paketin dikkat çeken başlıkları arasında. Ayrıca düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda havaya ateş açma eylemlerine karşı magandalara yönelik daha yüksek cezalar öngörülüyor.

Trafikte yol kesme eylemleri ve benzeri kamu düzenini bozucu davranışlar da pakette ayrı bir suç başlığı altında, daha ağır yaptırımlarla düzenlenmesi hedeflenen konular arasında yer alıyor.

Çocuklara yönelik ceza indirim sisteminde de değişiklik öngörülüyor: Suça sürüklenen çocuğun yaşı büyüdükçe uygulanacak ceza indirim oranının azaltılması ve özellikle 15-18 yaş aralığındaki gençlerin cezai sorumluluğunun artırılması masada olan önemli düzenlemelerden biri olarak belirtiliyor.

Genel Af ya da İnfaz İndirimi Var mı?

Hazırlık sürecinden bu yana en çok merak edilen konulardan biri, pakette bir "genel af" veya yaygın infaz indirimi düzenlemesinin olup olmayacağıydı. Ancak edinilen son ve net bilgilere göre 11. Yargı Paketi'nin içeriğinde herhangi bir af düzenlemesi yer almayacak. Paketin temel felsefesinin, ceza indiriminden ziyade belirli suç tiplerine karşı cezai yaptırımları artırmak ve caydırıcılığı sağlamak olduğu ifade ediliyor.