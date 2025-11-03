11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Ne Zaman, Af Var mı?

11. Yargı Paketi'nde kapsamlı af bulunmuyor; çalışmalar Adalet Bakanlığı'nda sürüyor. Meclis'e sevk tarihi belirsiz, bilişim suçları ve gençleri korumaya yönelik düzenlemeler öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:14
11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Ne Zaman, Af Var mı?

11. Yargı Paketi Son Durum: Gözler Meclis'te

Kamuoyunun ve hükümlü yakınlarının yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi hakkındaki gelişmeler izlenmeye devam ediyor. Paket, bilişim suçlarından toplumsal huzuru bozan eylemlere kadar birçok alanda köklü düzenlemeler içermesi bekleniyor. Ancak 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla paketin TBMM'ye sevk edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı; taslak üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Çalışmaların Gidişatı

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen teknik ve yasal düzenleme çalışmaları titizlikle sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Ekim tarihli açıklamalarında mevzuatın güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli yenilendiğini vurgulamıştı. Bakan Tunç, yeni paketle adaletin tam manasıyla tecelli etmesini sağlayacak düzenlemelere işaret etti.

Yeni Yargı Paketinde Af Var Mı?

Paketle ilgili en çok merak edilen soru, genel af veya kapsamlı ceza indirimi olup olmadığı. Hazırlık sürecine yakın kaynaklar ve resmi açıklamalara göre 11. Yargı Paketi'nin içeriğinde kapsamlı bir af düzenlemesi yer almıyor. Paket daha çok suç-ceza dengesini yeniden kurmaya, caydırıcılığı artırmaya ve teknolojik gelişmelere bağlı yeni suç türleriyle daha etkin mücadele etmeye odaklanıyor.

Meclis'e Ne Zaman Gelecek?

Paketi Meclis gündemine taşıyacak net bir tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra paketin Cumhurbaşkanlığı onayı ile TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. Kulislerde, düzenlemenin önümüzdeki haftalarda TBMM Adalet Komisyonu gündemine alınabileceği ve ardından Genel Kurul sürecinin başlayabileceği konuşuluyor.

Öne Çıkan Maddeler

Bilişim suçlarına ağır yaptırım: İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik cezaların caydırıcı şekilde artırılması planlanıyor.

Gençleri hedef alan suçlar: Gençleri ve çocukları suça teşvik eden veya hedef alan suçlara karşı daha ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Magandalara karşı yeni önlem: Düğün, asker uğurlaması veya kutlamalarda havaya ateş açanların eylemleri bağımsız bir suç olarak düzenlenecek; kurusıkı tabancaların da kapsama alınması dikkat çekiyor.

Trafikte 'yol kesme' ayrı suç oluyor: Araçların önünü kesme, yol vermeme ve benzeri eylemler ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilip cezalandırılacak.

Çocuk suçlarında adalet dengesi: Çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirim oranları yeniden düzenleniyor; çocuğun yaşı büyüdükçe indirim oranının azalması ve ağır suçlarda sorumluluğun artırılması hedefleniyor.

Sonuç

Özetle, 11. Yargı Paketi bir af paketi olmaktan çok ceza adalet sistemini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler içeriyor. Resmi açıklamalar kapsamlı af beklentisini karşılamasa da, infaz ve uygulamalara ilişkin teknik iyileştirmeler olabileceği değerlendiriliyor. Tüm gözler, paketin Meclis'e sevk edildiğine dair Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor