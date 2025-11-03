11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Ne Zaman, Af Var mı?

11. Yargı Paketi Son Durum: Gözler Meclis'te

Kamuoyunun ve hükümlü yakınlarının yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi hakkındaki gelişmeler izlenmeye devam ediyor. Paket, bilişim suçlarından toplumsal huzuru bozan eylemlere kadar birçok alanda köklü düzenlemeler içermesi bekleniyor. Ancak 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla paketin TBMM'ye sevk edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı; taslak üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Çalışmaların Gidişatı

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen teknik ve yasal düzenleme çalışmaları titizlikle sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Ekim tarihli açıklamalarında mevzuatın güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli yenilendiğini vurgulamıştı. Bakan Tunç, yeni paketle adaletin tam manasıyla tecelli etmesini sağlayacak düzenlemelere işaret etti.

Yeni Yargı Paketinde Af Var Mı?

Paketle ilgili en çok merak edilen soru, genel af veya kapsamlı ceza indirimi olup olmadığı. Hazırlık sürecine yakın kaynaklar ve resmi açıklamalara göre 11. Yargı Paketi'nin içeriğinde kapsamlı bir af düzenlemesi yer almıyor. Paket daha çok suç-ceza dengesini yeniden kurmaya, caydırıcılığı artırmaya ve teknolojik gelişmelere bağlı yeni suç türleriyle daha etkin mücadele etmeye odaklanıyor.

Meclis'e Ne Zaman Gelecek?

Paketi Meclis gündemine taşıyacak net bir tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra paketin Cumhurbaşkanlığı onayı ile TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. Kulislerde, düzenlemenin önümüzdeki haftalarda TBMM Adalet Komisyonu gündemine alınabileceği ve ardından Genel Kurul sürecinin başlayabileceği konuşuluyor.

Öne Çıkan Maddeler

Bilişim suçlarına ağır yaptırım: İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik cezaların caydırıcı şekilde artırılması planlanıyor.

Gençleri hedef alan suçlar: Gençleri ve çocukları suça teşvik eden veya hedef alan suçlara karşı daha ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Magandalara karşı yeni önlem: Düğün, asker uğurlaması veya kutlamalarda havaya ateş açanların eylemleri bağımsız bir suç olarak düzenlenecek; kurusıkı tabancaların da kapsama alınması dikkat çekiyor.

Trafikte 'yol kesme' ayrı suç oluyor: Araçların önünü kesme, yol vermeme ve benzeri eylemler ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilip cezalandırılacak.

Çocuk suçlarında adalet dengesi: Çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirim oranları yeniden düzenleniyor; çocuğun yaşı büyüdükçe indirim oranının azalması ve ağır suçlarda sorumluluğun artırılması hedefleniyor.

Sonuç

Özetle, 11. Yargı Paketi bir af paketi olmaktan çok ceza adalet sistemini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler içeriyor. Resmi açıklamalar kapsamlı af beklentisini karşılamasa da, infaz ve uygulamalara ilişkin teknik iyileştirmeler olabileceği değerlendiriliyor. Tüm gözler, paketin Meclis'e sevk edildiğine dair Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada.