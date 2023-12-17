11 yaşında kayboldu, 6 yıl sonra yolda yürürken bulundu

İngiliz medyasına göre Batty, Eylül 2017'de büyükbabası ve annesiyle birlikte İspanya'nın güneyinde bulunan Marbella'ya tatil yapmaya gitti. Haberlere göre, o zamanlar 11 yaşında olan Batty, en son Ekim 2017'de Marbella'da kayboldu. Batty'nin, en son Malaga'da görüldüğüne dair bazı bilgiler geldi.

BİR KURYE ONU BULDU

Kaybolan çocuk, çarşamba sabahı Revel bölgesinin yakınlarında yolun kenarında yürürken bir kurye çalışanı tarafından görülürken adının Fabien Accidin olduğu öğrenilen kuryenin Batty'ye önce yardım teklif ettiği, başlangıçta kendisini farklı ifade ettiğini, ancak daha sonra yaşadığı her şeyi anlattığı öğrenildi.

Batty'nin dört gün boyunca gece yürüdüğünü, gündüzleri ise dinlendiğini, aslında İngiliz misyonunun karargâhının bulunduğu kasabaya ulaşmaya çalıştığını söyleyen Accidini, elinde sadece bir el feneri, bir sırt çantası, 100 avro ve bir kaykay bulunduğunu aktardı.

"EVE GİTMEK İSTİYORUM"





Büyükannesine Facebook'tan mesaj atması için kişisel telefonunu verdiğini söyleyen Accidini, Batty'nin mesajda "Merhaba büyükanne, benim adım Alex. Fransa'nın Toulouse kentindeyim. Umarım mesajımı görürsün. "Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Çocuğun anneannesi Susan Caruana İngiliz gazetesi The Sun'a konuştu. Caruana, dedesi ve annesinin okula göndermek istemediği Batty'ye alternatif hayat yaratmak için farklı maceralara atıldıklarını belirtiyor. Caruana, annesi ve büyükbabasının böyle bir yaşam arayışı içinde Fas ve Fransa'daki çeşitli gezici topluluklarda yaşadıklarını söyledi.

Batty, annesinin nerede yaşadığını bilmediğini söylerken, Fransız yetkililer, anne Mélanie Batty'nin şu anda bir grup turistle birlikte Pireneler'in ücra bir bölgesinde olduğuna inandıklarını belirtti.

"TOPLUM HAYATI KÜLTÜREL UZAK ALANLARDA ALTERNATİF BİR YAŞAM YAŞAMAK"

Fransız yetkililer de Batty'nin hikayesini basınla paylaştı. Bunun sonucunda Batty, annesi ve dedesi ile birlikte 10'ar kişilik gruplar halinde medeniyetten uzak olan bölgelerde bir süre alternatif bir toplum hayatı yaşadı.

Grubun Finlandiya'daki hayatına devam etme kararının ardından Batty, "İngiltere'deki hayata dönme hevesiyle" kaçtı. David Dede'nin de böyle bir toplulukta yaşarken 6 ay önce vefat ettiği tahmin ediliyor.

Manchester Polisi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Polis, Batty'nin dün büyükannesiyle görüntülü görüşme yaptığını ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde İngiltere'ye geleceğini söyledi.

Son altı yılını nasıl geçirdiğine dair ayrıntılar belirsiz ancak Batty, bir süredir alternatif bir yaşam tarzı topluluğunda yaşadığını açıkladı.