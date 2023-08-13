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11 yaşındaki çocuktan tehlikeli akım! 'kolonya yakma' videosu çekerken canını zor kurtardı..

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11 yaşındaki çocuktan tehlikeli akım! 'kolonya yakma' videosu çekerken canını zor kurtardı..
Muş Malazgirt'te oturan 11 yaşındaki çocuk, sosyal medya hesaplarında gezinirken karşısına çıkan 'kolonya yakma' videosunu denedi. Evde kimse yokken üzerine kolonya sıkan çocuk, elinde tuttuğu çakmağı da yaktı. Küçük çocuğun, kazadan yara alarak kurtulduğu söylendi.

Saçları ve kıyafetleri alevler içinde kalan çocuk banyoya koşarak üzerine su döktü. Kendini söndürmeyi başaran çocuğun daha sonrasında ilesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünde ve boynunda 2. ve 3. derece yanıklar oluştuğunun görüldüğü çocuk, daha sonrasında Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. Burada tedavi gören bir çocuk yaşadığı korkunç bir anı anlattı.

11 yaşındaki çocuktan tehlikeli akım

“ARTIK DENEMELER YAPMAYACAĞIM”

Küçük çocuk, evde kimsenin olmadığını belirterek, "Sosyal medyada gördüğüm ve dikkatimi çeken yanan kolonya videosunu çekmek istedim.Kolonyaya batırıp çakmak yaktım. yanıyordu. banyoda kendimi suya batırdım. Bir an öleceğimi sandım. Bu korkunç bir andı. Bir daha böyle bir deney yapmayacağım. Kimse denememeli. Başkaları yanmasın diye kendimi yaktım” dedi.

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