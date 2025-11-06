11 Yaşındaki Dahi Ümit Keçik’e Rice Üniversitesi Daveti: Mars Projesini NASA’ya Sunacak

Hataylı 11 yaşındaki Ümit Keçik, Mars’ta yaşamı mümkün kılacak projesiyle Rice Üniversitesi’nden eğitim daveti aldı; projesini NASA’ya sunmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:23
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, uluslararası bilim ve matematik yarışlarındaki başarıları ve geliştirdiği Mars projesiyle gündemde. Keçik, projesini NASA’ya sunmayı hedefliyor ve Rice Üniversitesi’nden eğitim daveti aldı.

Projenin hedefleri ve teknik bileşenleri

Keçik, güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörü gibi yenilikçi bileşenleri bir araya getiren bir proje tasarladı. Amaç, Mars’ta yaşanabilir alanlar oluşturmak ve öncelikli hedef olarak bir prototip roket üretmek.

Ümit Keçik’in projeye ilişkin açıklaması: "Projemde Mars’ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor. Roket, Dünya’nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars’ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek".

Keçik ayrıca, "Bu davetten sonra NASA’ya projemi birinci elden sunmayı planlıyorum. Kabul edilme ihtimali düşük olsa da inancım tam. Çünkü tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini bir araya getiren bir proje geliştirdim" diye konuştu.

Uluslararası başarılar ve aile desteği

Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu.

Ailesi, Ümit’in teknolojik cihazlardan uzak yetiştirildiğini ve her gün kitap okuduğunu belirtiyor. Annesi Nurhan Keçik, "Bu süreçte benden destek istemesi çok gurur vericiydi. Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu ve Amerika’daki bir üniversiteden davet aldı. Onu oraya götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olur." dedi.

Baba Ercüment Keçik ise, "Bir baba olarak her zaman çocuklarımın arkasındayım. Ümit, birçok uluslararası olimpiyata katıldı ve dereceler elde etti. İmkanım olursa onu NASA’daki brifinge göndermeyi çok isterim. Bu, onun için büyük bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

