112 acil servis hattını en çok arayanlar arasında telefon tamircileri ilk sırada yer aldı

112 Acil Çağrı Merkezi, 2021 yılında 6 farklı acil hattı tek numarada topladı. İnsan hayatını kurtarmak için zamanla mücadele eden sağlık ve güvenlik personeli, gelen çağrıların çoğunun yalan olduğunu görüyor.

2023 yılında Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 356 bin 9 kişi başvurdu. Bu başvuruların yüzde 79,39'u yani 282 bin 629'u yalan oldu. Gerçek vaka sayısı ise 73 bin 380 olarak belirlendi. Yalan başvuruların büyük bir bölümü, telefon tamircileri, çocuklar ve çobanlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

"TELEFON ÇALIŞIYOR MU?" ÇAĞRISI

Çağrı karşılayıcı Muhammed Özçelik, merkeze çok fazla boş arama yapıldığını belirtti. Özellikle telefon tamircilerinin deneme amaçlı 112 acil hattını meşgul ettiğine dikkat çeken Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok gereksiz aramalar geliyor. Telefon tamircileri, 'telefon çalışıyor mu, çalışmıyor mu?' diye arıyorlar. Küçük çocukların aileleri tarafından bilinçsiz bir şekilde telefon vermesinden dolayı sürekli burayı aramaları oluyor. Biz de gerekli uyarıları yapıyoruz. Belli yaptırımları ve cezaları var ama yine de 2023 yılında çok sayıda gereksiz aramalar oldu."

DAHA FAZLA DUYARLI OLUNMALI

Özçelik, 112'nin acil bir numara olduğunu vurgulayarak, bu hattı acil olmadıkça gereksiz aramalar yapılmaması gerekliliğine dikkat çekti. 112 acil hattında ihtiyaç anında ekiplerin yönlendirilebilmesi için bu durumun kritik öneme sahip olduğunu belirten Özçelik herkesi daha fazla duyarlı olmaya çağırdı. Özçelik açıklamasında:

"Acil vakaların daha öne alınması için gereksiz aramaların yapılmaması gerekiyor. Burası acil bir hat, sadece acil aramalar durumlarda arayın. Telefonunuz çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ses geliyor mu, gelmiyor mu? Veya küçük çocuklarınıza bilinçsiz bir şekilde telefonları vermesinler. Gerçekten burada ambulans, polis, jandarmaya ihtiyacı olanlar var, tüm birimlere burası bakıyor. İlk acil çağrıyı biz alıyoruz ve acil durumu olduğu için aktarımı biz yapıyoruz. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor çünkü bu acil bir hat ve hafife alınacak bir durum değil" dedi.