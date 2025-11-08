112'yi Telefonda Yönlendirdi: ATT Hilal Görür Heimlich ile Engelli Gencin Hayatını Kurtardı

Osmaniye'de ATT Hilal Görür, 112'yi arayan annenin yönlendirmesiyle Heimlich manevrası uygulanmasını sağlayıp boğazına sakız kaçan 21 yaşındaki H.N.Y.'nin hayatını kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:15
112'yi Telefonda Yönlendirerek Hayat Kurtaran ATT: Hilal Görür

Olay ve müdahale

Osmaniye'de görevli Acil Tıp Teknisyeni Hilal Görür, boğazına sakız kaçan 21 yaşındaki engelli vatandaş H.N.Y.'nin hayatını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan annesini yönlendirerek kurtardı. Olay, Rızaiye Mahallesi'nde yaşandı ve anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı.

Görür, Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi'ne katılmış bir teknisyendi. Eğitim ve mesleki deneyimi sayesinde çağrı sırasında soğukkanlılığını koruyup, telefondaki hasta yakınına müdahale adımlarını tek tek tarif etti. Yapılan yönlendirme sonucunda Heimlich manevrası ile solunum yolunu tıkayan yabancı madde çıkarıldı ve gencin hayati tehlikesi ortadan kalktı.

Olayla eş zamanlı olarak Merkez 8 Nolu 112 Acil Sağlık Ekibi de olay yerine yönlendirildi. Ekip yaklaşık 5 dakika içinde adrese ulaşıp gerekli kontrolleri yaptı ve hastanın durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Görür'ün sözleri ve kurumun takdiri

ATT Hilal Görür olayla ilgili olarak şunları ifade etti:

'112 Acil Çağrı merkezimize gelen bir ihbarda engelli bir vatandaşımızın boğazına sakız kaçtığı bilgisini aldım. O an saniyelerin bizim için ne kadar değerli olduğunun farkındaydım. Telefonun diğer ucundaki hasta yakınına Heimlich manevrası tarif ettim. Doğru ve etkin bir şekilde yapılan müdahalemiz olumlu sonuç verdi. Hastanın nefes alıyor olduğu bilgisini duyduğum an duruma şahit olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımla birlikte inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Bu tablo bizim için çok onur ve gurur vericiydi gerçekten.'

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan Acil Tıp Teknisyenimiz Hilal Görür’ü göstermiş olduğu dikkat, bilgi ve özverili çalışmasından dolayı tebrik ediyor; tüm personelimize vatandaşlarımıza verdikleri nitelikli ve hızlı sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Olay, acil çağrı yönetimi eğitiminin ve çağrı anında yönlendirmenin önemini bir kez daha gösterirken, zamanında ve doğru bilgilendirmenin hayat kurtardığı bir örnek olarak kayda geçti.

