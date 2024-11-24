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12. Ajyal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Katar'da düzenlenen 12. Ajyal Film Festivali'nde ödüller etkin bir törenle sahiplerini buldu. Gazze vurgusu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 01:28
12. Ajyal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

12. Ajyal Film Festivali'nin Kapanışı

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali, kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Doha Film Enstitüsü ev sahipliğinde, Katara Kültür Köyü'nde 16 Kasım'da sinemaseverlerle buluşan festival, "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla gerçekleştirildi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

42 ülkeden toplam 66 filmin yarıştığı festivalde, yaşları 8 ile 25 arasında değişen 400'den fazla genç jüri tarafından yapımlar 3 kategoride değerlendirildi. Ödül kazanan filmler ve isimler şu şekilde sıralandı:

Mohaq Kategorisi Ödülleri

  • En İyi Kısa Film Ödülü: Bottles (Fas) - Yassine El Idrissi
  • En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Block 5 (Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan) - Klemen Dvornik

Hilal Kategorisi Ödülleri

  • En İyi Kısa Film Ödülü: Canary in a Coal Mine (Lübnan) - Dwan Kaoukji
  • En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Amani'yi Aramak (Kenya, ABD) - Debra Aroko ve Nicole Gormley

Bader Kategorisi Ödülleri

  • En İyi Kısa Film Ödülü: Apoleon (Mısır, Fransa) - Amir Youssef
  • En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Bizimle Bankacılık Yaptığınız İçin Teşekkür Ederiz (Filistin, Almanya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır) - Laila Abbas

Seyirci Ödülü ve Made in Qatar Kapsamındaki Ödüller

  • Seyirci Ödülü: Sudan, Remember Us (Fransa, Tunus, Katar) - Hind Meddeb
  • Abdulaziz Jassim En İyi Performans Ödülü: Ali Al-Hajri (I Lay For You To Sleep)
  • En İyi Yönetmen Ödülü: Paul Abraham ve Abdulla Al-Hor (Alkaline)
  • En İyi Film Ödülü: I Lay For You To Sleep - Ali Al-Hajri

Ödül Gecesinde Gazze Vurgusu

Ödül gecesi sırasında konuşmalarında birçok ödül sahibi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Festivalin en dikkat çekici etkinlerinden biri olan “Ajyal in Gaza” ödülleri, Gazze’den gelen 90 genç jüri üyesinin oyları ile belirlendi. Bu kapsamda, Buthyna Al Mohammadi’nin yönettiği "Above the Tamarind Tree" filmi birincilik ödülüne layık görüldü.

Fatma Al-Remaihi'den Önemli Mesaj

Kapanışta konuşan Doha Film Enstitüsü CEO'su ve Ajyal Film Festivali'nin Direktörü Fatma Al-Remaihi, Gazze'deki gençlerin cesaretinden etkilendiğini ve sanata bağlılıklarının önemini vurgulayarak, “Onların sinema aracılığıyla dünyaya bağlanma çabaları bize hikayelerin gücünü bir kez daha gösterdi.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali kapanış ve ödül töreni...

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Doha Film Enstitüsü ev sahipliğinde Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen ve bu yıl "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla 16 Kasım'da sinemaseverlerle buluşan 12. Ajyal Film Festivali ödüller sahiplerini buldu.

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali kapanış ve ödül töreni...

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Doha Film Enstitüsü ev sahipliğinde Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen ve bu yıl "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla 16 Kasım'da sinemaseverlerle buluşan 12. Ajyal Film Festivali ödüller sahiplerini buldu.

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