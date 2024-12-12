12 Aralık 2024 Gündemi: TBMM'de Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

12 Aralık 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Taraflar, toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.45)

Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

Yasama ve Ekonomi Gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütçe görüşmelerine katılıyor. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait enerji hesapları, yabancı kontrollü girişim istatistikleri ve 2023 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

Dünya Diplomasi Gündemi

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

(Şam/Halep)

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin de gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Spor Gündemi

Bugün futbolseverler UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar izleyecek. Galatasaray, Malmö ile deplasmanda karşılaşırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

(Malmö/20.45, Bodo/23.00)

Ayrıca RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'i, Fenerbahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco'yu ağırlayacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag ile mücadele edecek.

(İstanbul/20.45, 18.30)

Son olarak, Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Sm' AESCH ile karşılaşacak. (İstanbul/19.30)