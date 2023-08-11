12 bin 500 dolarını dolandırıcılara kaptıran emekli hemşireden yürek burkan isyan!

Ispartalı emekli hemşire olan Zeynep Naile Dilmaç (50), daha fazla gelir elde etme umuduyla internette gördüğü bir reklama tıkladı ve o andan sonra hayatı değişti. Kendisini arayan dolandırıcılara inandığı için 12 bin 500 dolarlık kredi çeken Dilmaç, "Paramı geri alacağımı sanmıyorum" dedi. Bu dolandırıcılara inanmayın. "İnternette gördüğünüz her şeye kendinizi kaptırmayın" diye konuştu.

Isparta'da yaşayan ve yaklaşık 31 yıl boyunca hemşire olarak görev yapan bu yılın başlarında emekli olan Zeynep Naile Dilmaç, 2 çocuğu ile birlikte emekliliğin tadını çıkarmaya başladı. Dilmaç, evde en son internette gezindiği sıralarda küçük bir yatırımla büyük paralar kazanabileceğini vaad eden bir internet reklamıyla karşılaştı. Dilmaç, başına gelen o talihsiz olayı şöyle anlattı:





"Ne olduğunu merak ettim, tıkladım ve anında 250 dolar tutarında bir yatırım yaptım. Yatırım yaptıktan tam 3 gün sonra telefonuma indirdiğim uygulamaya giriş yaptığımda 40 dolar kazandığımı fark ettim. 3 gün içinde iyi dönüş diyerek parayı çektim ve artık ilgilenmemeye karar verdim.

"YURT DIŞINDAN BİR NUMARA ARADI"

Emeklilik primlerimi aldıktan hemen sonra eşimin arabasını değiştirip bu konuda bir şeyler yapmak istedim ama maddi durumum buna engel olmuştu. 3 gün içinde 40 dolar kazanınca bu reklamlara ilgi duymaya başladım. Kimlik doğrulama için doldurduktan sonra önümde bir form belirdi ve onu doldurdum. Siteyi ziyaret etmemin ardından bir telefon aldım. Numara, yurt dışı numarasıydı. Önce bana hiç bu tür bir yatırımla ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Geçen yıl bir yatırım şirketine girdiğimi ve oradan para kazandığımı söylediğimde hareketlenmeye başladı. Bana daha fazla yatırım yaparsam daha fazla para kazanacağımı söylemeye başladılar. 25.000 dolar gibi rakamlardan bahsettiler. "O kadar param yok dedim" dedi.

"BANKADAN KREDİ ÇEKTİM"





Zeynep Naile Dilmaç, uhatabıyla telefonda görüşmesine izin vermediğini söyleyerek, "Bir bankadan 12 bin 500 dolar tutarında kredi aldım ve telefonumdaki uygulamadan mevcut para durumumu kontrol edebildim. Kurban Bayramı'ndan önce hesabımı kontrol ettim ve hesabımda 45.000 dolar vardı. Yatırım danışmanı olduğu belirten bir kadınla sürekli muhatap halindeydim." dedi.

Bayramdan önce htiyaçlarını karşılamak ve ailesine sürpriz yapmak için banka hesabında bulunduğu bildirilen 45.000 doların 15.000 dolarını çekmek isteyen Zeynep Naile Dilmaç, paranın yerinde yellerin estiğini gördüğünü belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Para çekmek için işlem yaptım sistem tarafından reddedildi. Bunun üzerine yatırım danışmanı diye kendisini tanıtan kadını aradım, nedenini sordum, "böyle bir kod yok" dediler. Unutmuş olabilirim. Bana 4.500 $ ödemem gerekirse kodu satın almam gerektiği söylendi. Başından beri dolandırıldığımdan şüpheleniyordum ama artık eminim. Bu denemeden sonra, hesabımda 45.000 dolar rüzgar esti."

"RESMEN BENİ TEHDİT ETTİLER"

Zeynep Naile Dilmaç, , kendisini zengin olarak hayal ederken 4-5 bankadan borcu olduğunu ve emekli maaşının kredi taksitlerini ödemeye yetmediğini söyleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu söyledi. Aldattığı kişilerden şikayetçi olduğunu ve bunu paylaştığını söyleyen Dilmaç, "Bana ulaşmak için kullandıkları sosyal medya hesabından nüfus cüzdanımı attılar. Telefonumdaki tüm uygulamalara erişimleri olduğunu söyleyerek beni tehdit ettiler. Resimlerimi internete koyacaklarını söylediler.Sakıncalı fotoğraflarım olmadığundan bu blöfü kabul etmedim ve onlara "Elinizden geleni yapın" dedim.

Olaydan sonra benim gibiler var mı diye araştırıyordum ve çok fazla sayıda mağdur olduğunu fark ettim. Oradan gruplar oluşturduk ve bilgi paylaşmak için sohbet ettik. Sonra birisi bana kendi parasını biriktirdiğini söyledi ve bana tekrar uluslararası numarayı verdi. Muhtemelen para çekme işleminizin yüzde 10'unu kendileri toplayarak paradan tasarruf edeceklerdir. Elbette, aynı ağ olup olmadığını bilmiyorum ama muhtemelen 45.000 dolar tasarruf etmek için 4.500 dolar ödemeniz gerekiyordu. Bunun başka bir oyun olduğunu anlamadığım ve buna inanmadığım için gerçekten aptalım. Paramı geri alacağımı sanmıyorum. Böyle bir umut yok. Ama başkalarının aldanmasını, aldanmasını istemiyorum. Bu dolandırıcılara inanmayın. İnternetteki her şeye aldanmayın. 'Beni kandıramazlar' demeyin. Bunlar insanları ikna etmekte harikalar." diye konuştu.