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12. Boğaziçi Film Festivali Başladı

Boğaziçi Film Festivali, 12. kez sinema severlerle buluştu. Birçok uluslararası yapım ve özel etkinliklerle zengin bir program sunuyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:48
12. Boğaziçi Film Festivali Başladı

12. Boğaziçi Film Festivali Başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle etkinlik takvimine girdi.

Önemli İsimlerden Katılım

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy gibi isimlerin yanı sıra birçok sanatçı katılım sağladı.

Başkan Ogün Şanlıer’in Mesajı

Açılışta konuşma yapan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Kovid-19 salgını, doğal afetler ve ekonomik zorluklara rağmen festivalin 12. yılını başarıyla kutladıklarını dile getirdi. Şanlıer, etkinliğin ulusal ve uluslararası sinema sektöründen birçok önemli ismi ağırladığını belirterek, "Emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok Katkıcı Ülke ve Film

Bu yılki seçkide Peru, Arjantin, Kanada ve Nepal gibi ülkelerden filmlerin yer aldığını aktaran Şanlıer, festivalin sinemaseverlere farklı coğrafyalardan değerli eserler sunacağını ifade etti.

Sanatın Gücü ve Duygular

Festivalin Artistik Direktörü Enes Erbay, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Özellikle yaşanan zorluklar, sinemanın anlamaya ve empati kurmaya yardımcı olan bir alan olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Ödüllü Filmler ve Jüri Yapısı

Açılışta, festivalin jüri üyeleri tanıtıldı. Bu yılki belgesel film jürisi, yönetmen Sevinç Yeşiltaş, akademisyen Prof. Dr. Cenk Demirkıran ve Vuk Perovic’ten oluşuyor. Ayrıca, uluslararası yarışma için önemli katılımcılar seçildi. Yönetmen Atalay Taşdiken başkanlığındaki ulusal jüri, çeşitli ödüller için değerlendirme yapacak.

Festival Programı ve Destekleyiciler

Bu yıl, festivalin yanı sıra "Bosphorus Talks" başlığı altında özel sunumlar da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinlik, 25 Ekim tarihinde sona erecek. Detaylı bilgi için www.bogazicifilmfestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene katılan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, burada konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali", Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılış töreniyle başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı (sağ 2), Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal (solda), Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy (sol 3), Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer (sağ 3) festivale katıldı.

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