12. Boğaziçi Film Festivali'nde Yarışma Başvuruları Tamamlandı

Boğaziçi Film Festivali 2023

12. Boğaziçi Film Festivali, sinemaseverleri bir araya getirmek üzere heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Festivalin bu yılki yarışma başvurularının sona ermesiyle birlikte, katılımcı filmler arasından en iyileri seçilerek izleyicilere sunulacak.

Yarışmanın Detayları

Festivalin yönetim ekibi, yarışma başvurularının kapanmasının ardından değerlendirme sürecine gireceklerini duyurdu. Bu süreçte birçok ulusal ve uluslararası film değerlendirilecek ve en kaliteli yapımlar ödüller için yarışacak.

Sinema Cenneti İstanbul, bu yıl da rengarenk etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival, yalnızca yarışmalarla değil, aynı zamanda panel ve söyleşiler gibi etkinliklerle de sinema tutkunlarına kapılarını açacak.

Önemli Tarihler

Festivalin tarihleri ve programı hakkında detaylar, resmi web sitesinde ilerleyen günlerde duyurulacak. Sinema dünyasına dair yenilikler için takipte kalın!