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12 Eylül Darbesinin 44. Yılında AK Parti'den vurgular

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 12 Eylül darbesinin 44. yılında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:30
12 Eylül Darbesinin 44. Yılında AK Parti'den vurgular

12 Eylül Darbesinin 44. Yıldönümü Üzerine Değerlendirme

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılına dair önemli bir açıklama yaptı. Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu tarihin Türk demokrasi tarihinde ciddi bir yaraya dönüştüğünü vurguladı.

Darbenin Etkileri ve Dersler

Güler, "Demokrasiye ve milletin iradesine yönelen her türlü darbe zihniyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm halkımız tarafından reddedilecektir" ifadesini kullandı. 12 Eylül sürecinde yaşanan zulümleri hatırlatarak, "O dönemde 650 bin kişi gözaltına alındı, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi ve 50 kişi hakkında idam cezası uygulandı" dedi.

Daha önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine de atıfta bulunan Güler, "Aziz milletimizin iradesini yok etmeye çalışan her darbe anlayışına karşı duracağız. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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