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12 Eylül Darbesinin Tanıkları Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Buluştu

1979 darbesi tanıkları, anılarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:10
12 Eylül Darbesinin Tanıkları Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Buluştu

12 Eylül Darbesinin Anısına Etkinlik Düzenlendi

Ankara’da, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret etti. Yesevi Hareketi Derneği tarafından organize edilen "12 Eylül’ün Eşsiz Tanıkları" etkinliği, darbenin 44. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.

Müze Ziyaretinin Detayları

Etkinlik kapsamında katılımcılar, müzede bulunan koğuşları gezerek geçmişe dair hatıralarını tazeledi ve fotoğraf çektirdi. Ziyaretin ardından, müzenin avlusunda sanatçı Alper Yıldırım, "Ayazda Kaldı Hürriyet" adlı eserini seslendirdi.

Konferans ve Anma Töreni

Grup, daha sonra müze içindeki konferans salonuna geçerek İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla etkinliğe devam etti. Yesevi Hareketi Ankara İl Başkanı Gökhan Bozbıyık ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, açılış konuşmalarıyla katılımcıları selamladı.

Tanıkların Anıları Paylaşıldı

Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Lamia Durak, Nermin Abbasoğlu, Emine Özgenç ve Safiye Bor, o dönemde yaşadıkları acı verici anıları katılımcılarla paylaştı.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu....

Başkentte, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Yesevi Hareketi Derneği tarafından düzenlenen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde buluştu. Etkinlik, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

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