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12 ilde Kafes-42 operasyonları: 63 şüpheli yakalandı

“Kafes-45” adlı operasyon kapsamında Aydın, Kastamonu ve Balıkesir başta olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 farklı organize suç örgütünün dağıtıldığını ve aralarında liderlerinin de olduğu 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:16
12 ilde Kafes-42 operasyonları: 63 şüpheli yakalandı

3 farklı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir’de faaliyet gösteren ve Teoman Avcı, Ferdi Kayhanlı, Ömer Çınar ve Salih Babayiğit’in liderlik ettiği suç örgütlerinin dağıtıldığını ve 63 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Aydın Jandarma Komutanlığı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle 5 ay süren bir takip sonrasında, Aydın merkezli olarak Ankara, İzmir ve Muğla illerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Araç satışlarında sahtekarlık yapan ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla karşı karşıya kalan 3 suç örgütünün liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı da dahil olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MASAK ile işbirliği içinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 46 milyon liralık bir para akışı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

KASTAMONU MERKEZLİ OPERASYONDA 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 ay boyunca bir takip yaptı. Kastamonu merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak illerinde baskınlar düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerinin kuyumcu gibi görünerek kredi kartı borcu olan ve nakit ihtiyacı duyan kişileri “kredi kartına takla attırmak” adı verilen bir yöntemle dolandırdıklarını, pos cihazları almak için sahte şirketler kurduklarını ve suçta kullandıkları pos cihazlarını birbirlerine kargo ile yolladıklarını belirtti. 

Örgütlerin lideri Ömer Çınar da dahil olmak üzere 21 kişinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptıkları işbirliği sonucunda, 14 sahte şirketin banka hesaplarında 980 milyon liralık bir para akışı ve 105 milyon liralık bir haksız kazanç olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.

BALIKESİR OPERASYONLARINDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde baskınlar yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ay süren KOM çalışması ve MASAK işbirliği ile yapılan operasyonlarda, örgüt üyelerinin, zor durumda olan kişilere yüksek faizli borç verip, boş senet imzalattıklarını, borçlarını ödemek isteyenlere faiz baskısı yaptıklarını, borçlarını ödeyemeyenleri şiddet ve tehdit ile sindirdiklerini, mağdurların traktör ve arsalarını ucuza sattırdıklarını ve satılan malları örgüt üyelerinin yakınlarının aldıklarını belirtti. Örgüt lideri Salih Babayiğit de dahil olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, örgütün Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan 37 kişiyi mağdur ederek 45 milyon lira haksız kazanç sağladığının ortaya çıktığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda, 132 kredi kartı, 12 pos cihazı, 121 araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin liralık çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 açık çek, çok sayıda para, dijital materyal ve dokümanın ele geçirildiğini açıkladı.

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