12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı

İnternetten sahte ilanla dolandırdıkları öne sürülen 43 kişi, Kocaeli başta olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, e-ticaret ve ilan sitelerinde sahte ilan verip dolandıran şüphelileri takibe aldı. Konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi pahalı ürünlerin sahte ilanlarını koyan şüpheliler, 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili açıklama yaptı.

OPERASYONDA 43 KİŞİ YAKALANDI

43 kişi, e-ticaret ve ilan sitelerinde sahte ilan vererek dolandırdıkları için operasyonla gözaltına alındı. 25 gram sentetik uyuşturucu da operasyonlarda bulundu. Şüphelilerin, müşterileriyle sürekli telefonla konuşup, piyasanın altında fiyatla ürün sattıklarını söyleyerek kapora, kargo, nakliye ve sigorta gibi isimler altında para aldıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, 30 kişiyi sahte ilanlarla dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırılanlar arasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden zarar gören bir kişi de vardı. Şüphelilerin hesaplarında kısa zamanda 7 milyon 369 bin 713 lira tutarında para hareketi olduğu tespit edildi.  

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