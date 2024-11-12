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12 Kasım 2024: Gündemdeki Önemli Olaylar ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'ne katılacak, TBMM'de önemli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:00
12 Kasım 2024: Gündemdeki Önemli Olaylar ve Etkinlikler

Gündemdeki Önemli Olaylar ve Etkinlikler

12 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'de önemli etkinlikler ve gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak. Bu zirve, küresel iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlara yön verecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

TBMM Başkanı'nın Programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, V. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca, farklı saat dilimlerinde Burdur'da Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek ve Isparta Valiliği'ni ziyaret edecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • TBMM'de CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
  • Genel Kurulda, kamu başdenetçisi seçimi yapılacak ve yargıya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Al In The Sky etkinliğinin açılışı ve Antalya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ticaret satış hacmi, dış ticaret ve ciro endekslerini açıklayacak.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi düzenleyecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

DışPolitika Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenmeye devam ediyor. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir mesele olarak gündemde kalmayı sürdürüyor.

Spor Dünyasındaki Etkinlikler

  • A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
  • THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i ve Anadolu Efes, Baskonia'yı ağırlayacak.
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka, Kolossos H Hotels takımını konuk edecek.
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Porto ile karşılaşacak.

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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