12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

12 Kasım 2025 Resmi Gazete Kararları yayımlandı

12 Kasım 2025 Çarşamba tarihli ve 33057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yürürlüğe girdi. Bugünün sayısında, özellikle sağlık alanında iki kritik yönetmelik değişikliği ve ekonomi cephesinde önemli bir tebliğ öne çıkıyor.

Sağlıkta yeni standartlar: İki yönetmelik değişikliği

Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan düzenlemeler, sağlık sisteminde uygulama ve tanıtım politikalarını yeniden şekillendiriyor. Özellikle obeziteyle mücadele ve sağlık iletişimine ilişkin kurallar güncellendi.

"Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" ile obeziteyle ilgilenen sağlık kuruluşlarına yönelik yeni standartlar getirildi. Yönetmeliğin; fiziki şartlar, personel kriterleri ve cerrahi uygulama prosedürleri gibi geniş kapsamlı düzenlemeler içermesi bekleniyor.

"Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ise dijital mecralar başta olmak üzere sağlık alanındaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin sınırlarını yeniden belirliyor. Yönetmelik, hastaneler, klinikler ve hekimlerin sosyal medya ve diğer platformlardaki iletişim uygulamalarına yönelik düzenlemeler getiriyor.

Ekonomi: İthalatta haksız rekabete karşı yeni tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/37)", belirli ürünlerin ithalatında yerli sanayiye zarar veren haksız rekabet uygulamalarına (damping veya sübvansiyon gibi) karşı yeni önlemler öngörüyor.

Resmi Gazete'nin diğer başlıkları

Yönetmelik ve tebliğlerin yanı sıra, 12 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'nin İlân Bölümünde de çeşitli duyurular yer aldı:

Yargı İlanları: Mahkemelerden gelen tebligatlar ve karar duyuruları.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği ihalelere ilişkin bilgiler.

Çeşitli İlanlar: Vakıf, dernek ve ticari sicil ilanları.

Ayrıca, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen güncel döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.