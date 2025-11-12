12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

12 Kasım 2025 (33057) Resmi Gazete yayımlandı. Sağlıkta iki yönetmelik değişti: "Obezite Üniteleri" ve "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım"; ayrıca ithalatta haksız rekabet tebliği yer aldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 01:31
12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

12 Kasım 2025 Resmi Gazete Kararları yayımlandı

12 Kasım 2025 Çarşamba tarihli ve 33057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yürürlüğe girdi. Bugünün sayısında, özellikle sağlık alanında iki kritik yönetmelik değişikliği ve ekonomi cephesinde önemli bir tebliğ öne çıkıyor.

Sağlıkta yeni standartlar: İki yönetmelik değişikliği

Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan düzenlemeler, sağlık sisteminde uygulama ve tanıtım politikalarını yeniden şekillendiriyor. Özellikle obeziteyle mücadele ve sağlık iletişimine ilişkin kurallar güncellendi.

"Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" ile obeziteyle ilgilenen sağlık kuruluşlarına yönelik yeni standartlar getirildi. Yönetmeliğin; fiziki şartlar, personel kriterleri ve cerrahi uygulama prosedürleri gibi geniş kapsamlı düzenlemeler içermesi bekleniyor.

"Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ise dijital mecralar başta olmak üzere sağlık alanındaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin sınırlarını yeniden belirliyor. Yönetmelik, hastaneler, klinikler ve hekimlerin sosyal medya ve diğer platformlardaki iletişim uygulamalarına yönelik düzenlemeler getiriyor.

Ekonomi: İthalatta haksız rekabete karşı yeni tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/37)", belirli ürünlerin ithalatında yerli sanayiye zarar veren haksız rekabet uygulamalarına (damping veya sübvansiyon gibi) karşı yeni önlemler öngörüyor.

Resmi Gazete'nin diğer başlıkları

Yönetmelik ve tebliğlerin yanı sıra, 12 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'nin İlân Bölümünde de çeşitli duyurular yer aldı:

Yargı İlanları: Mahkemelerden gelen tebligatlar ve karar duyuruları.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği ihalelere ilişkin bilgiler.

Çeşitli İlanlar: Vakıf, dernek ve ticari sicil ilanları.

Ayrıca, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen güncel döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
3
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
4
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
6
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te
7
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi