12 milyon liralık vurun yapan tefecilere operasyon: Okul senetlerine el koymuşlar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yaptığı bir soruşturma sonucunda, yeni bir tefecilik çetesi deşifre edildi. İddiaya göre İstanbul'da bir özel okulun sahibi M.K.E., ekonomik sıkıntıya düşünce S.İ. liderliğindeki bir tefecilik çetesine başvurarak borç para istedi. Eğitim kurumu sahibi, daha önce tefecilerden aldığı 700 bin lira borcu faiziyle ödeyemediği için S.İ. ve adamlarına 1 milyon 386 bin lira değerinde 18 senet imzaladı. Ayrıca, farklı zamanlarda aldığı borçlar için de 1 milyon 500 bin TL tutarında 40 senet verip araçlarını teminat olarak devretti. Tefeciler, aldıkları parayı faizle geri almakla kalmayıp, M.K.E.'nin sahibi olduğu okula giderek öğrenci velilerinin senetlerine el koydular. Tefeciler, bu senetlerin sahiplerini arayarak ödeme yapmalarını istediler. Okul sahibi müştekinin borcunu ödemesine rağmen şüpheliler, okulda ele geçirdikleri velilere ait senetleri geri vermediler.

Tefeciler 12 Milyon Liralık Vurgun Yaptı

Tefeciler, okul sahibi M.K.E., ailesi ve çalışanlarına baskı ve tehdit uygulayarak yaklaşık 12 milyon liralık haksız kazanç sağladılar. Çok sayıda senet, araç ve taşınmazın devrine zorladıkları belirlenen tefecilik çetesinin 8 üyesi polis tarafından tespit edildi.

Polis, 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira alan çeteye karşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle operasyon yaptı. Dün İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı yapılan operasyonda çete lideri S.İ. dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ev VE İşyerlerinde Arama Yapıldı

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde arama yapan polis, kullanıma hazır 223 senet yaprağı, 10 milyon 368 bin 100 TL değerinde 64 senet, 950 bin lira değerinde 2 çek, müşteki şahısların araç rehin sözleşmeleri ve vekaletnameler buldu. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.