12. Pekin Şiangşan Savunma Forumu Pekin'de başladı

Çin'in düzenlediği uluslararası savunma ve güvenlik diyaloğu Şiangşan Savunma Forumu, 12. kez başkent Pekin'de kapılarını açtı.

Katılımcılar

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, 12. Pekin Şiangşan Savunma Forumu'na Rusya, ABD, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden savunma bakanlığı ve ordu yetkilileri ile uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri katılıyor.

Organizasyon ve gündem

Forum, Çin Askeri Bilimler Birliği ve Çin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenleniyor. Hazırlık komitesi yetkilisi Vu Ciangang, Çin basınına yaptığı açıklamada bu yıl tartışmaların 'adil ve akılcı bir küresel güvenlik sisteminin inşası', 'büyük güç ilişkilerinin geleceği' ve 'silah kontrolünün güncel durumu'na odaklanacağını söyledi.

Vu, foruma gelişmiş ülkeler, yükselen güçler, küçük ve orta ölçekli ülkeler ile çatışmalardan etkilenen bölgelerden temsilcilerin katıldığını vurgulayarak, Çin'in savunma teknolojilerinin uluslararası etkisinin arttığını ve çok sayıda yabancı yetkilinin forumla bağlantılı savunma sanayi etkinliklerine ilgi gösterdiğini belirtti. Katılımcıların eş zamanlı düzenlenecek Uluslararası İkili Kullanıma Sahip İleri Teknolojiler ve Donanımlar Fuarı'nı da ziyaret etmesi planlanıyor.

Çin-ABD ilişkileri ve askeri törenler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Askeri Bilimler Akademisinden araştırmacı Sao Yancong, forum bağlamında özellikle Çin-ABD ilişkilerinin uluslararası medyanın dikkatini çektiğini söyledi. Sao, ABD liderlerinin ve Pentagon yetkililerinin, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de düzenlediği askeri geçit törenini dikkatle izlediğine işaret etti ve 'ABD, Çin'in yükselen gücünü görüyor ve büyük güç statüsü ile ulusal çıkarlarına saygısı giderek artacak.' ifadesini kullandı.

Sao, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla bağlantılı konuların forum tartışmalarında odakta olacağını belirterek, askeri geçit töreninin özellikle gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney nezdinde Çin'e olan güveni güçlendirdiğini söyledi. Sao'ya göre Çin, barışı inşa eden, küresel savunmaya katkı sağlayan ve uluslararası düzeni koruyan bir ülke olarak konumlanıyor.

Şiangşan Forumu'nun rolü

Çin, Şiangşan Savunma Forumu'nu yükselen bir güç olarak savunma ve güvenlik alanında kendi kavram ve fikirlerini öne çıkarabileceği bir uluslararası tartışma platformu olarak görüyor. Pekin yönetimi, toplantıyı Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif ve Küresel Güney'in güvenlikteki rolünü öne çıkaran bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Geçmiş katılımlar

Geçmiş yıllarda forumlarda Çin ve Rusya yetkililerinin, ABD ve müttefiklerinin güvenlik politikalarına yönelik eleştirileri öne çıkmıştı. Geçen yılki foruma Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin davet edilmesine rağmen katılmamıştı. Forumda ABD'yi, Pentagon'un Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Chase başkanlığındaki heyet temsil etmişti.