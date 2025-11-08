120 Yıllık Şehit Kaşıkları Kaşık 2025 Sempozyumu'nda Sergileniyor

Sağlamalık ve Anılar: 120 Yıllık Şehit Kaşıklar Safranbolu'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, Kırşehir Türk Halk Müziği Bağlama ve Ses Sanatçısı Cengiz Büyükşahin, Çanakkale’de 57. Alay’da şehit düşen akrabasına ait en az 120 yıllık kaşıkları Safranbolu’da düzenlenen Kaşık 2025 Sempozyumunda sergiliyor.

Etkinlik ve Sergiler

Sempozyum, Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik programı kapsamında 'Kaşıkta Sanat Var: Ustalar ve Çıraklar', 'Kaşıklık Hayaller: 40 Çocuk 40 Hayal' ve 'Bir Kaşık Bin Hikâye' sergilerinin açılışları yapıldı.

Büyükşahin'in Anlatımı

Cengiz Büyükşahin (43), Çanakkale Savaşı’nda 57. Alay’da şehit olan dedesinin amcası Alioğlu Saite ait kaşıkları 'Bir Kaşık Bin Hikâye' sergisinde sunmak üzere Karabük’e getirdiğini belirtti. Büyükşahin, kaşıklarla ilgili duygularını şu sözlerle aktardı: 'Karşımda duran kaşıklar, Kırşehir’in Kocabey köyünden dedemin amcası Alioğlu Sait’e ait. Kendisi 1915’te Çanakkale’de 57. Alay’da şehit oldu. Kız kardeşinden dedeme kalıyor. Dedemden de bize yadigar kaldı. Bu kaşıkları sempozyuma göstermek için getirdim. Kimseye emanet edemem. Hep kendim taşıyorum. Yanımdan ayırmadım.'

Şehit hatıralarının manevi değerine dikkat çeken Büyükşahin, '57. Alay’da şehit olmak bizler için hem çok hüzünlü hem de çok gurur verici. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu, dedemiz Sait’ten kardeşi Sultan Ebeme, oradan da oğlu, yani benim dedem Halil Sarısakal’a uzanan bir hatıra. Bir millet için kaşık bile bu kadar kıymetliyken bir karış toprağını neden versin?' diye konuştu.

Diğer Sergilenen Kaşıklar ve Kültürel Bağ

Büyükşahin, sempozyuma getirdiği diğer kaşıkların ise Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın sahnesinde kaşık oyunu sergileyen Abidin Erteke ait olduğunu söyledi. Ertek’in kaşık sanatında önemli bir isim olduğunu vurgulayan Büyükşahin, 'Neşet Ertaş ile birçok sahnede yer almış, sahnede kaşık kırma hüneriyle tanınan biridir. O sahnede kırdığı kaşıklar şu anda bende. Ona da saygı ve rahmetlerimi sunuyorum. Ben de bir Türk halk müziği sanatçısı olduğum için Abdal kültürüne büyük ilgi duyuyorum. Bu kültürün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.' dedi.

Büyükşahin, kaşıkları kendi imkânlarıyla aldığını ve sempozyum süresince kaşıkların ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını bildirdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇISI, KIRŞEHİR TÜRK HALK MÜZİĞİ BAĞLAMA VE SES SANATÇISI CENGİZ BÜYÜKŞAHİN, ÇANAKKALE’DE 57. ALAY’DA ŞEHİT DÜŞEN AKRABASINA AİT 120 YILLIK KAŞIKLARI SAFRANBOLU’DA DÜZENLENEN "KAŞIK 2025 SEMPOZYUMU"NDA SERGİLENİYOR.