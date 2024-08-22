121 Yıl Sonra Ulaşan Kartpostal Şaşkınlık Yarattı

121 Yıl Sonra Gelen Kartpostal

Galler'de, 1903 yılında gönderilen bir Noel kartpostalı, tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı. Swansea kentindeki Cradock Sokak üzerinde bulunan bir firma, bu tarihi kartpostalı aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İş Yerindeki Şaşkınlık

Söz konusu firma çalışanları, 121 yıl aradan sonra ulaşan kartpostalı görünce hayretler içinde kaldılar. Kartpostalın sahibinin yakınlarına ulaştırılması için de sosyal medyada paylaşmayı düşündüklerini belirttiler.

Posta Şirketinin Açıklamaları

Olayla ilgili olarak, posta şirketi yetkilileri kartpostalın 121 yıl önce kaybolmadığını, aslında mevcut sistem üzerinden yeniden kaydedilmiş olabileceğini ifade ettiler.