128 Doğasever Marmaris’te Karia Yolu’nu Yürüdü (1-5 Kasım 2025)

128 Doğasever Marmaris’te Karia Yolu’nu Yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ulusal Karia Yolu Yürüyüşü, Türkiye’nin farklı illeri ile Kıbrıs, İran ve İngiltereden gelen 128 doğaseverin katılımıyla 1-5 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, profesyonel dağcı ve yürüyüş lideri Barış Öztürk öncülüğünde 5 gün sürdü. Katılımcılar; İçmeler, Turunç, Amos Antik Kenti, Kumlubük, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun ve Selimiyeyi kapsayan parkurlarda toplam 61 kilometrelik bir rota tamamladı ve Marmaris’in makilik, kayalık ve dağlık bölgelerinden geçen Karia Yolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde kamp yaptılar.

Günlük parkur dağılımı: 1. gün; İçmeler, Turunç, Amos Antik Kenti, Kumlubük; 2. gün; Bayır Köyü, Kumlubük; 3. gün; Bayır, Taşlıca; 4. gün; Taşlıca, Söğüt, Bozburun; 5. gün; Bozburun, Selimiye.

"Amacımız Marmaris’i doğa sporlarıyla dünya markası yapmak"

Etkinlik lideri Barış Öztürk yürüyüşün ardından, "İlçemize gelen 128 trekkingci arkadaşımızla Karia Yolu’nu yürümek ve bu etkinliği birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız Marmaris’i doğa sporlarıyla tanıtmak ve dünyada marka bir değer haline getirmek. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, tekrar görüşmeyi ümit ediyorum" dedi.

Öztürk, Karia Yolu’nun antik taş döşemeli yapısı ve benzersiz manzaralarıyla dünyada eşi olmadığını vurgulayarak "Ben Marmarisliyim ve kendi ilçemde trekking faaliyetlerini yaygınlaştırmak istiyorum. 128 kişilik grupla 66 kilometrelik zorlu ama muhteşem bir parkuru yürüdük. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yürüyüş boyunca Marmaris’in doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten katılımcılar, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Katılımcılar etkinliğin hem sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini hem de Marmaris’in tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak Marmaris’in tanıtımına destek vereceklerini dile getiren trekkingciler, parkurun yer yer zorlu olduğu ancak doğanın sunduğu manzaralar sayesinde yürüyüşten büyük keyif aldıklarını belirtti.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE DÜZENLENEN 'ULUSAL KARİA YOLU YÜRÜYÜŞÜ', TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİ İLE KIBRIS, İRAN VE İNGİLTERE'DEN GELEN 128 DOĞASEVERİN KATILIMIYLA 1-5 KASIM 2025 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.