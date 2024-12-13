13 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Faaliyetler

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

POLİTİKA

1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cihannüma İstanbul Forum'a katılacak. (İstanbul/10.00)

2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratcom Forum'24" ve Haliç Üniversitesi'ndeki "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konulu konferansa iştirak edecek. (İstanbul/10.30/13.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da Valiliği, Şehir Hastanesini ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, il değerlendirme toplantısına katılacak. (Bursa/09.30-17.00)

2. TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi Paneli" ve "Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne iştirak edecek. (İstanbul/10.30/Ankara/15.00)

2. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin girişimcilik ve iş demografisi bültenini, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. (Ankara)

2. Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Stratcom Forum'24" programına iştirak edecek. (İstanbul/10.00)

2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırıkkale'de Valiliği ziyaret edecek, Nur Camisi'nde cuma namazını kılacak, Cuma hutbesi irat edecek, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansına katılacak. (Kırıkkale/12.00/12.45/15.00)

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Senato Toplantısı'na ve İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni ziyaret edecek. (Afyonkarahisar/10.30-16.00)

SPOR

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. (TBMM/11.00)

2. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki FIFA Evi'nde yapılacak. A Milli Futbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak. (Zürih/14.00)

3. Trendyol Süper Lig'in 16. haftası; Kasımpaşa-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/Muğla/20.00)

4. Trendyol 1. Lig'in 16. haftası; MKE Ankaragücü-Manisa FK ve Adanaspor-Yeni Malatyaspor müsabakalarıyla başlayacak. (Ankara/Adana/20.00)

5. Nesine 3. Lig'in 15. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

6. THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.30)

7. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bursaspor Yörsan-Galatasaray maçıyla başlayacak. (Bursa/20.30)

8. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası, Aras Kargo-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (İzmir/17.00)

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