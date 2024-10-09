13 Eyalet, TikTok'lu Çocukların Ruh Sağlığını Koruma Peşinde

Çocuklar İçin Tehlike: TikTok Davası

Amerika Birleşik Devletleri, 13 eyalet ve başkent Washington'da TikTok'a yönelik önemli bir dava sürecine girdi. Davanın gerekçesi, uygulamanın çocukların ruh sağlığına zarar verdiği ve bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı.

TikTok’a Hedef Gösterildi

New York Başsavcısı Letitia James ve California Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde, başsavcılar TikTok’un çocukları olumsuz etkilediğini vurgulayarak hukuki adım attılar. James, “TikTok'un güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen, gençlerin bu uygulama yüzünden hayatlarından olduğuna şahit oluyoruz” dedi.

Bonta ise, “TikTok, karını artırmak için çocukları hedef alıyor, çünkü onların bağımlılık yapacak içerikler konusunda sağlıklı karar verme yetenekleri yok” ifadelerini kullandı.

Ruh Sağlığı Krizi ve Güvenlik Tehlikesi

Washington'ın Başsavcısı Brian Schwalb, TikTok’un çocuklar arasında ruh sağlığı krizine yol açtığını ve onların güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Hedefteki Eyaletler

Davacı eyaletler arasında New York, California, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, North Carolina, Oregon, South Carolina, Vermont ve Washington bulunuyor.

TikTok’un Yanıtı

TikTok ise, davada öne sürülen iddiaların çoğunun “yanlış ve yanıltıcı” olduğunu belirterek bu suçlamaları reddetti.

Yasaklama Süreci

ABD, TikTok'un yasaklanması için de adımlar atmış durumda. Geçen yıl, şirketin Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetimine açabileceği suçlamalarıyla yasaklama süreci başlatılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında kabul edilen yasa tasarısının ardından, Başkan Biden TikTok'a, Çinli ByteDance ile olan ilişkilerini sona erdirmesi için süre tanımıştı.