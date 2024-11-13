13 Kasım 2024 Gündemi: TBMM Toplantıları, İklim Konferansı ve Spor Müsabakaları

13 Kasım 2024 Gündemi

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Ayrıca, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Yasama Yürütme Siyaset Gündemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin iklim vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunacak.

TBMM Genel Kurulunda, yargıya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. Saadet Partisi ve İYİ Parti ise Meclis grup toplantılarını gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı konut satış istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Spor Gündemi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. (İstanbul/20.45)

A Grubu'nda Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın takımını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. (İstanbul/20.45) BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka , İspaniya'nın Dreamland Gran Canaria takımını ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak. (İstanbul/20.00/Ulm/21.00)

, İspaniya'nın takımını ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise takımıyla karşılaşacak. (İstanbul/20.00/Ulm/21.00) FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. haftasında; Bursaspor Yörsan , Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacak. (Bursa/20.30)

, Slovakya'nın takımını ağırlayacak. (Bursa/20.30) CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup maçlarında; Eczacıbaşı Dynavit , Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla ve Fenerbahçe Medicana , Macaristan'ın Vasas Obuda takımıyla karşılaşacak. (Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30)

grup maçlarında; , Almanya'nın takımıyla ve , Macaristan'ın takımıyla karşılaşacak. (Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30) CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 'nde Halkbank , Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına ev sahipliği yapacak. (Ankara/18.00)

'nde , Fransa'nın takımına ev sahipliği yapacak. (Ankara/18.00) Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.00)

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