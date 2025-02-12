13 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Pakistan'da, Spor Müsabakaları Heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da Önemli Görüşmeler Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor. Burada, Başbakanlık'ta bir karşılama töreni düzenlenecek ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın yanı sıra, önemli anlaşmaların imza törenine ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na da katılacak.

Ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek olan Erdoğan, Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine de katılmayı planlıyor.

CHP ve Diğer Partilerden Ziyaretler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’ye ziyarette bulunacak. Bu ziyaretlerin saat dilimi ise 11.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'daki Garip Dede Dergahı Vakfında düzenlenecek "Hızır Cemi"ne katılacak. Etkinlikin saati 18.30 olarak belirlenmiştir.

Ekonomi ve Finans Gündemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yapılacak "Digital Audio Broadcast Plus" Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı'na katılacak. Ayrıca, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren İnşaatı TBM Işık Görme Töreni'nde de yer alacak.

Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ait kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretimine dair verileri açıklayacak. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024'le ilgili ödemeler dengesi istatistikleri ve haftalık para ile banka istatistiklerini duyuracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes süreci ve esir takası konusunda gelişmeler de takip ediliyor.

Spor Müsabakaları Gündemi

Bugün, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda önemli karşılaşmalar gerçekleşecek. Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını konuk ederken, Galatasaray ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig’deki 24. hafta maçları, çeşitli karşılaşmalarla tamamlanacak. Ayrıca, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de de önemli maçlar yapılacak.