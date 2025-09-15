13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali başvuruları başladı

İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali için başvurular resmen alınmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından yapıldı.

Destek ve organizasyon

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlikte hem ulusal hem de uluslararası kategorilerde ödüller takdim edilecek.

Kategoriler ve ödüller

Ulusal kategoride belgesel film, Şafak Tavkul animasyon filmi ve kısa film alt başlıklarında yarışmalar düzenlenecek. Uluslararası dalda ise çok sayıda ödül sahiplerini bulacak.

Katılımcı ülkeler

Festival, Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Yunanistan, Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Özel ödüller

İpekyolu coğrafyası dışından başvuran filmlere verilen Kardeşlik Ödülü bu yıl da takdim edilecek. Ayrıca, katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın seçilecek esere Jüri Özel Ödülü sunulacak.