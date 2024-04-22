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13 Yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıldan sonra Irak’a resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın Babil ve Erbil’de üst düzey yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:27
13 Yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında, 13 yıllık aradan sonra Irak’a ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın bu ziyaretlerde bölgesel güvenlik, ticaret ve su sorunu gibi meseleleri, üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın ilk olarak Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve sonrasında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerdeki en önemli gündem maddeleri ise terörle mücadele, petrol ve doğal gaz akışı, su kullanımı gibi konular olacak.

13 Yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ta

Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, Irak sokak ve caddelerinde Türk ve Irak bayrakları asıldı.

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