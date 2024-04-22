13 Yıllık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında, 13 yıllık aradan sonra Irak’a ziyarette bulunuyor. Erdoğan’ın bu ziyaretlerde bölgesel güvenlik, ticaret ve su sorunu gibi meseleleri, üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın ilk olarak Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve sonrasında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerdeki en önemli gündem maddeleri ise terörle mücadele, petrol ve doğal gaz akışı, su kullanımı gibi konular olacak.





Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, Irak sokak ve caddelerinde Türk ve Irak bayrakları asıldı.