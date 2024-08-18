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136 Kilometre Yamaç Paraşütü ile Uçan Adrenalin Tutkunu

Bilecik'te düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, 136 kilometre uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:02
136 Kilometre Yamaç Paraşütü ile Uçan Adrenalin Tutkunu

Bilecik'te Yamaç Paraşütü Şöleni

Bilecik Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliği, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte, Servet Yalçınkaya isimli sporcu 4,5 saatlik bir uçuş gerçekleştirerek, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine ulaştı.

Yamaç Paraşütü Uçuşu

İstanbul'dan gelen Yalçınkaya, Vezirhan Belde Parkı'nda yaklaşık 111 yamaç paraşütçüsü ile buluştuktan sonra Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti. Buradan gerçekleştirdiği uçuşta, toplamda 136 kilometre mesafe katetti.

Deneyimini Paylaştı

AA muhabirine konuşan Yalçınkaya, "Yaklaşık 16 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Meryem Dağı'na ilk kez geldim ve bölgeyi 'mini Alp' olarak tanımlıyorum. Alpler'e gitmeye gerek yok." dedi. Uçuş öncesinde meteorolojik koşulları ve rüzgar durumunu incelediklerini belirten Yalçınkaya, harita üzerinde rota çalışması yaptıklarını açıkladı.

Uçuş Sonrası Deneyim

Uçuşunu tamamladıktan sonra Çavdarhisar'da yere inen Yalçınkaya, "Dönüşümde arkadaşım beni aracılığıyla aldı. Bazen dönüş zor olabiliyor ama bu sefer rahat oldu." şeklinde konuştu. Uçmanın, insanoğlunun yaşayabileceği en güzel deneyimlerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Yalçınkaya, yamaç paraşütü sırasında kendini kuş gibi hissettiğini belirtti.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan...

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, paraşütüyle 4,5 saatlik uçuşla 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine uçtu.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan...

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğine katılan Servet Yalçınkaya, paraşütüyle 4,5 saatlik uçuşla 136 kilometre mesafe katederek Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine uçtu.

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