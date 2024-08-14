Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

14 Ağustos 2024 Gündemi: Önemli Görüşmeler ve Spor Mücadeleleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli görüşmeleri, ekonomi verileri ve spor etkinlikleri gündemde.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:00
14 Ağustos 2024 Gündemi: Önemli Görüşmeler ve Spor Mücadeleleri

GÜNDEM / 14 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. (Ankara/14.00/18.30)

Ekonomi & Finans

  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait iç göç istatistiklerini ve Haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşecek. (Ankara)
  • İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim sürüyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Mücadeleleri

  • UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid ile Atalanta Polonya’da karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.00)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncusu Okay Yokuşlu, basın toplantısı düzenleyecek. (Viyana/18.30/19.00)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/18.00/19.00)
  • Iberia Tiflis teknik direktörü Levan Korgalidze, maça yönelik basın toplantısı yapacak. (İstanbul/18.30/19.15)

Not: Anadolu Ajansı'nın haber, görüntü ve fotoğrafları abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor