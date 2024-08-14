14 Ağustos 2024 Gündemi: Önemli Görüşmeler ve Spor Mücadeleleri

GÜNDEM / 14 Ağustos 2024
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. (Ankara/14.00/18.30)
Ekonomi & Finans
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait iç göç istatistiklerini ve Haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya Diplomasisi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşecek. (Ankara)
- İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim sürüyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Mücadeleleri
- UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid ile Atalanta Polonya’da karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.00)
- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncusu Okay Yokuşlu, basın toplantısı düzenleyecek. (Viyana/18.30/19.00)
- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan basın toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/18.00/19.00)
- Iberia Tiflis teknik direktörü Levan Korgalidze, maça yönelik basın toplantısı yapacak. (İstanbul/18.30/19.15)
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