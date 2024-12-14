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14 Aralık 2024: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Gündemde

Bugün gerçekleştirilecek önemli kongreler ve toplantılarla Türkiye'nin siyasi gündemi şekilleniyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:01
14 Aralık 2024: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Gündemde

Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri

14 Aralık 2024 tarihi, Türkiye'de siyasi ve ekonomik önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14:00'te Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Yasama ve Yürütme Sürecindeki Toplantılar

Günün diğer önemli siyasi etkinlikleri arasında:

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13:00'te Ömer Tepesi Spor Salonu'nda AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13:00’te Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13:00-19:00 arasında Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve İl Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13:30'da Ordu İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılışında bulunacak.
  • TBMM Genel Kurulunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülecek (11:00).

Ekonomi ve Finansda Faaliyetler

Günün ekonomik faaliyeti ise şöyle:

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12:30'da Batman'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 09:30'da İstanbul'da YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yer alacak.
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çankırı'da Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek 13:00'te AK Parti Çankırı İl Kongresi’ne katılacak.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13:00'te Bayburt'ta düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Uluslararası diplomasi alanında da önemli görüşmeler yapılacak:

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konusunu görüşmek üzere uluslararası bakanlar toplantısına katılmak üzere Ürdün'e gidecek.
  • Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'nin Gazze saldırıları da yakından takip edilecek.

Gündemdeki Güncel Etkinlikler

Ek olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 17:30'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "Stratcom Forum'24" programının kapanış konuşmasını yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 09:30'da İstanbul'da "2. Uluslararası Konferans Milletin Vaizleri Aksa Muhafızları" programına katılacak.

Spor Etkinlikleri

Sportif açıdan da oldukça hareketli bir gün bizleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de, Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında karşılaşmalar düzenlenecek. Diğer liglerde de heyecan devam edecek.

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