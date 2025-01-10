14 Doktor Gazze Şeridi'ne Ulaştı: Sağlık Krizi Derinleşiyor

14 doktor, Gazze'deki yaralılar için insani yardım amacıyla bölgeye ulaştı. Sağlık koşulları kritik seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 00:07
14 Doktor Gazze Şeridi'ne Ulaştı: Sağlık Krizi Derinleşiyor

14 Doktor, Gazze Şeridi'nde Yaralılara Yardım İçin Göreve Başladı

Farklı ülkelerden gelen 14 doktor, İsrail'in devam eden saldırıları sonucunda ağır yaralanan ve hasta olan Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlara destek vermek üzere "Rahma Worldwide" işbirliğiyle bölgeye ulaştı.

İnsani Yardım Çağrısı

Rahma Worldwide Başkanı Şadi Zaza, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, “12 cerrah ve 2 doktor, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını desteklemek için buradayız.” şeklinde konuştu.

Zaza, Gazze'ye gelen doktorların büyük bir ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığına dikkat çekmeye geldiğini belirtti. “Amacımız, halkın yaşamakta olduğu trajik koşulları vurgulamak ve acıyı hafifletmek.” dedi.

Sağlık Koşullarında Kritik Durum

Zaza, devam eden kuşatma ve soykırım nedeniyle Gazze’nin sağlık ve yaşam koşullarının bozulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, “Gazze'nin çocukları açlık ve soğuktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.” ifadelerini kullandı. Küçük yaştaki bireylerin büyük tehditlerle baş başa olduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 46 bin 6 Filistinli hayatını kaybetti, 109 bin 378 kişi yaralandı; bunlar arasında 17 bin 841 çocuk ve 12 bin 298 kadın yer alıyor.

Zaza, “Gazze’ye ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesini acilen talep ediyoruz.” diyerek, vatandaşların tedavi edilmesi için gerekli yardımlar olmadan doktorların hizmet veremeyeceğinin altını çizdi.

Mevcut durumda, halkın sığınacak hastaneleri ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapının tahrip edildiği bildiriliyor.

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