14 Ekim 2024 Gündem Özeti

1. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rumlarla Görüşme Açıklamaları

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumlarla yapılacak görüşmelerde şartlarının açık ve net olduğunu belirtti. Tatar, "Egemen eşitliğimizin tescil edilmesi gerekir," dedi ve KKTC'ye doğrudan uçuşlar ve ticaretin başlaması gerektiğini ifade etti.

2. Türk Savunma Sanayiinde Büyük Buluşma

22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek SAHA EXPO fuarına 120 ülkeden 1478 firma katılacak. Yapılacak anlaşmalarla 2 milyar dolarlık iş ilişkisi sağlanması bekleniyor.

3. Sanat Dünyası Gazze Soykırımına Göz Yumuyor mu?

Amerikalı yönetmen Neo Sora, 2024 Venedik Uluslararası Film Festivali'nde sanatı eleştirerek medya kuruluşlarının soykırımı meşrulaştırdığını belirtti. "Kültür sektörü, bu cephenin en büyük parçası değil," dedi.

4. İstanbul'da Raylı Sistem Sorunları

İstanbul'daki Vezneciler metro istasyonunda asansör ve yürüyen merdiven arızaları sürüyor. Kullanıcılar bakımın yapılmadığından şikayetçi.

5. Savunma ve Havacılık Hisselerinde Yükseliş

Japon ve Güney Kore merkezli şirketlerin hisse değerleri yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Alman Rheinmetall ve ABD'li Lockheed Martin de büyüme kaydetti.

6. İhracat Başarısıyla Ödül Aldı

Repkon, ABD dahil birçok ülkeye yaptığı başarılı ihracatla dikkat çekti ve "En Göze Çarpan İhracat Başarısı Yapan Savunma Sanayi Firması" ödülünü aldı.

7. Nükleer Enerji ve Elektrik İhtiyacı

2023'te küresel elektrik ihtiyacının yüzde 9'u nükleer enerjiden karşılandı. Nükleer enerji, güvenilir bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

8. Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca ile mücadele için 207 bin samuray arısı salımı gerçekleştirdi. Ülke genelinde kimyasal mücadele öneri listeleri hazırlandı.

9. Türkiye'nin Yatırım Çekiciliği

Kearney Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Mauricio Zuazua, Türkiye'nin stratejik konumuyla uluslararası yatırımları çektiğini ifade etti.

10. İTÜ Hibrit Roket Fırlatmayı Başardı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Pars Roket Takımı, hibrit motorlu roketini başarıyla fırlatmayı başardı. Takım kaptanı Sudenaz Sofuoğlu, hedeflerinin daha yüksek irtifalar olduğunu belirtti.

11. Elektronik Atıklar İçin Geri Dönüşüm İhtiyacı

TOBB üyesi Ufuk Işık, elektronik atıkların toplanması için daha etkili sistemlerin kurulması gerektiğini vurguladı.

12. Stratonikeia'nın Spor Okulu Yeniden Hayata Dönüyor

Muğla'daki Stratonikeia antik kentinde yer alan gymnasium, Geleceğe Miras Projesi ile restore ediliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yapının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

13. Elektronik Atıkların Artışı Sağlığa Tehdit Ediyor

2010'dan 2022'ye kadar elektronik atık miktarı büyük artış gösterdi. Prof. Dr. Yüksel Ardalı, bu atıkların çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

14. Adana Lezzet Festivali Hazırlıkları

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için şalgam üreticileri stoklarını artırdı. Dernek Başkanı Selahiddin Nas, bu yıl daha fazla satış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

15. Su Mataralarının Temizliği Önemli

Prof. Dr. Eda Kepenekli, su mataralarının düzenli temizlenmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti.

16. TFF'den İzlanda Maçı İçin Güçlü Mesajlar

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "İnşallah 3 puanı alacağız. Bizim hedefimiz 2026 Dünya Kupası," dedi.