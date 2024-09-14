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14 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

Bugün Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişme ve etkinlik gerçekleşiyor. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:00
14 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Tarih: 14 Eylül 2024

Kristal Haber Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için düzenlenen cenaze törenine Didim Merkez Camisi'nde katılacak.

YASAMA, YÜRÜTME ve SİYASET

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı’na katılacak. (14:00)
  • MHP, ATO Congresium’da "Aile Kurumu Çalıştayı 2024" etkinliğini düzenleyecek. (09:00)

EKONOMİ ve FİNANS

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirecek. (15:00)

DÜNYA ve DİPLOMASİ

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının ve Hizbullah'a yönelik "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler yakından takip edilecek. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde Mevlid-i Nebi Gecesi Özel Programı’na katılacak. (19:50)

SPOR

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de birçok etkinlikte yer alacak, ayrıca Balkan Kürek Şampiyonası'na katılacak. (10:00-17:30)
  • Trendyol Süper Lig 5. haftası ile maçlar başlayacak; Net Global Sivasspor-Gaziantep FK, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir karşılaşmaları düzenlenecek. (17:00 ve 20:00)
  • Trendyol 1. Lig 5. hafta maçları ile devam edecek; Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor-Şanlıurfaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor maçları gerçekleştirilecek. (16:00 ve 19:00)
  • TFF 2. Lig 3. hafta maçları oynanacak.
  • TFF 3. Lig 2. hafta müsabakalarının yanı sıra Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Köyceğiz Belediyespor, RK Leotar ile karşılaşacak. (17:00, Muğla)
  • AXA Sigorta Kupa Voley grup mücadeleleri Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sürecek. (15:00 ve 17:30, Ankara)
  • Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. haftası Kırşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak karşılaşmaları ile başlayacak. (14:00, Kırşehir/Trabzon)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig 3. hafta Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla açılacak. (16:00, Trabzon)

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