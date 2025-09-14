14 Eylül 2025 Gündemi: Motorcu Dostu Bariyerlerden Akkuyu'ya Öne Çıkan Haberler

ANADOLU AJANSI - ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Eylül 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 192

1- Trafikte motosiklet gerçeği: Motorcu dostu bariyerler hayata geçiriliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, motosiklet kazalarında riski azaltmak amacıyla otokorkuluklara koruyucu ray sistemleri yerleştiriyor. Bu uygulamalar kamuoyunda "motorcu dostu bariyer" olarak anılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uygulamanın kapsamına ilişkin, "Ağustos sonu itibarıyla, 232 kilometre motosiklet koruyucu ray sistemi yapıldı. 2025 sonuna kadar 68 kilometre daha motosiklet koruyucu ray sistemi imalatı tamamlanacak ve böylece 300 kilometre uzunluğa ulaşılacak. İlerleyen yıllarda da motorcu dostu bariyerlere yönelik çalışmalar devam edecek" dedi. (Mertkan Oruç/Ankara)

2- Akkuyu Nükleer Güç Santrali: İlk ünite işletmeye alma noktasında

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, "Birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının ardından işletmeye alma aşamasına geçeceğiz" açıklamasını yaptı. (Serkan Avci-Koray Kılıç/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İş ve yatırım ortamı: Şeffaflık ve kolaylaştırıcılık öne çıkıyor

Yeni Orta Vadeli Program kapsamında, elektronik yollarla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim-denetimini güçlendirmek amacıyla yapay zeka tabanlı yeni bir denetim modeli oluşturulacak.

Dijital ekonomiye destek için ise Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak; bu rehber içerik öne çıkarma, algoritma şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayacak. Yeşil dönüşüm yatırılarında yerli tedarik ekosistemi geliştirilecek ve bu amaçla Avrupa Birliği ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek. (Zeynep Duyar/Ankara)

4- Dijitaldeki kayıt dışılık yapay zeka ile tespit edilecek

Yeni Orta Vadeli Program döneminde yapay zekâdan yararlanılarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi ile mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu sağlanacak; bu veriler sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarıyla analiz edilecek. (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Togg'un yeni modeline ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri

Mardin'de üretilen mavi badem şekerinin rengi, lahor ağacının kökünden elde edilen boya ile sağlanıyor ve bu mavi ton, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'de kullanıldı.

Mardin'de badem şekeri üreten şirketin gıda mühendisi Sevgi Yurt, "Mavi badem şekeri sadece bir tatlı değil aynı zamanda Mardin'in kültürünü, misafirperverliğini ve köklü geleneğini yansıtan bir değer. Bugün bu değer, Türkiye'nin geleceğini temsil eden Togg'un üzerinde yaşıyor. Bu, bizleri oldukça gururlandırıyor" dedi. (Halil İbrahim Sincar/Mardin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2014'ten bu yana uygulanan Anka Çocuk Destek Programı kapsamında, devlet koruması altındaki çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirme amaçlı çalışmalar yürütülüyor. Programda her çocuğa konuyla ilgili özel eğitim almış bir danışman atanıyor ve rehabilitasyonla örselenme veya davranış bozuklukları azaltılıyor. (Sefa Bilgitekin/Ankara)

7- Yaban hayvanlarının şehre inişini önlemek için ekolojik koridor önerisi

WWF-Türkiye Biyoçeşitlilik Kıdemli Uzmanı ve Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, "Yaban hayvanlarının habitatlarını tahrip edip, bölüp parçalıyoruz" uyarısında bulundu. Kütükçü, ekolojik koridorlar oluşturulması halinde hayvanların farklı yaşam alanlarına güvenle ulaşabileceğini belirtti. (Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kök hücre nakliyle lenfomayı yenen Berna okula dönüyor

Lenfoma hastası Berna Şeyda Arslan, iyileşme sürecinin ardından okula dönmeye hazırlanıyor: "Her şeye baştan başlayacağım, mutluyum, heyecanlıyım okul için". Berna, sürecin zorluğunu ve sonrasında hastalığı benimseme deneyimini paylaştı. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Gökhan Özgür ise erişkinlerde istatistiki verilerle ilgili, 5 yıllık sağ kalım oranına dair bilimsel veri sunduklarını ifade etti. (Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Hastanede Heimlich manevrasıyla hayat kurtarma anı

İstanbul'da bir hastanede randevu sırası bekleyen 71 yaşındaki hastanın boğazına poğaça parçası kaçtı; olayı gören tıbbi sekreterin uyguladığı Heimlich manevrası ile hasta kurtarıldı. Kurtarma anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Araç kiralamada temmuz-ağustosta yüksek talep

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, sezonun temmuz başına kaymasının özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattığını, eylül ayında da bu eğilimin sürdüğünü bildirdi. Kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı yoğunluk ve büyüme yaşandı. (Emirhan Yılmaz/İstanbul)

11- Emtia piyasaları Fed'e odaklandı

Altının ons fiyatı 3 bin 674,48 dolara çıkarak zirvesini tazelerken haftayı 3 bin 643 dolar seviyesinde tamamladı. Goldman Sachs, Amerika'daki arz artışlarının, Rusya'nın not indirimi ve küresel talep görünümündeki artıştan daha ağır basması nedeniyle 2026'da petrol fazlası öngördü. (Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Çift yumurta ikizi okçuların milli forma hedefi

Hobi olarak başladıkları okçulukta şampiyonluklar elde eden çift yumurta ikizi Lara ve Cem Günal, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor. Lara Günal: "İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek". Cem Günal: "Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel". (Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

